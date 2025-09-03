Waffengesetz rückwirkend schärfer: Worauf es zielt

Erweiterung auf Waffen der Kategorie C : Auch für solche Waffen wird nun künftig eine Waffenbesitzkarte notwendig sein.

Psychologische Testungen: Überprüfung der Zuverlässigkeit und verschärftes, mehrstufiges waffenpsychologisches Gutachten vor Erwerb einer Schusswaffe.

Rückwirkung: Die neuen Regelungen gelten für alle Erstanträge einer Waffenbesitzkarte. Alle B-Waffenbesitzer, denen seit 1. Juni 2025 eine Waffenbesitzkarte neu ausgestellt wurde, müssen dennoch die verschärften psychologischen Tests nachholen. Bei C-Waffen erstreckt sich die Rückwirkung sogar auf zwei Jahre vor Kundmachung. Alle, die in diesem Zeitraum eine C-Waffe neu erworben haben, müssen das neue strengere Antragsprozedere nachholen.

Zweifaches waffenpsychologisches Gutachten: Überprüfung beim Erstantrag und ein weiteres Mal nach fünf Jahren. Die psychologische Begutachtung wird stark erweitert. (keine Kombipakete mehr)

Wiederkehrende Überprüfungen: Alle Waffenbesitzer werden automatisch alle fünf Jahre auf ihre „Verlässlichkeit“ (einschließlich psychologischer Merkmale) überprüft und müssen eine Nachschulung nachweisen können (Waffenführerschein).

Erhöhung des Mindestalters für den Besitz von Kategorie-B-Waffen auf 25 Jahre und Kategorie-C-Waffen auf 21 Jahre.

Einführung einer vierwöchigen Abkühlphase beim Ersterwerb jeder Schusswaffe.

Besonderer Schutz des sozialen Nahraums: Verhängung eines (vorläufigen) Waffenverbots bei Ermittlungen wegen gefährlicher Delikte und Gewaltverbrechen sowie bei Ermittlungen wegen möglicher Straftaten im sozialen Nahfeld, insbesondere in der Partnerschaft oder Familie, sowie bei Betretungs- und Annäherungsverboten.

Verbesserter Datenaustausch zwischen Behörden, insbesondere Nutzung von Stellungsergebnissen bei der Verlässlichkeitsprüfung sowie erweiterte Meldepflichten an die Waffenbehörde (zB auch der Verkehrsbehörden).

Eingeschränkte Waffenverkäufe: Pflicht zur Abwicklung von privatem Waffenverkauf nur über registrierte Händler.

Besserer Kampf gegen illegalen Waffenhandel: Der Begriff der Waffe wird erweitert und umfasst jetzt zB auch Griffstücke und andere, nicht unter Druck stehende Teile.