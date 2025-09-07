Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahr im „Griff“

Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar

Innenpolitik
07.09.2025 19:00
Das Waffengesetz wird spürbar verschärft.
Das Waffengesetz wird spürbar verschärft.(Bild: Eva Manhart)

Das verschärfte Waffengesetz bringt nicht nur eine Altersanhebung für den Erwerb von Schusswaffen und strengere Psychotests, im Detail sind einige weitere Verschärfungen enthalten. So wird das „Selberbasteln“ einer illegalen Waffe deutlich erschwert.

0 Kommentare

Bislang war es in Österreich möglich, ein Griffstück für eine Schusswaffe frei zu erwerben. Das mag auf den ersten Blick wie eine juristische Nebensächlichkeit erscheinen, ist in Wahrheit aber eine sicherheitspolitische Lücke. Denn wer das Griffstück hat, kann sich die übrigen Teile in einem anderen Land besorgen und am Ende eine vollständige Waffe zusammensetzen – eine Waffe, die in keinem Register auftaucht und für Ermittlungen kaum nachzuvollziehen ist.

Wichtige Lücke geschlossen
Für den Verfassungsschutz und Sicherheitsbehörden allgemein bedeutet das, dass bisher ein entscheidendes Bindeglied fehlte und damit auch die Möglichkeit, Waffenwege und Hintermänner zuverlässig zu erkennen. Genau diese Lücke ist aber brandgefährlich: Extremisten, Terroristen und kriminelle Verbindungen nutzen gezielt das, was frei am Markt erhältlich und nicht leicht nachzuvollziehen ist. Mit der Erfassung der Griffstücke als wesentliche Bestandteile einer Waffe wird nun dieses kritische Schlupfloch geschlossen. Damit wird jede Waffe wieder eindeutig zuordenbar.

Staatssekretär Jörg Leichtfried
Staatssekretär Jörg Leichtfried(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„In Österreich konnte man Griffstücke einer Waffe bisher völlig anonym kaufen – ein gefährliches sicherheitspolitisches Schlupfloch. Wer wollte, konnte so ungehindert über Grenzen hinweg durch ,Regime-Shopping‘ aus unterschiedlichen Einzelteilen eine komplette Schusswaffe ohne Registrierung zusammensetzen. Mit dem neuen Gesetzesvorschlag wird nun dieses gefährliche verfassungsschutzrelevante Einfallstor endlich geschlossen“, erklärt der für Verfassungsschutz zuständige Staatssekretär Jörg Leichtfried im Gespräch mit der „Krone“.

Keine Waffen für Gefährder
Eine weitere Verschärfung betrifft das Waffenverbot für Gefährder. Schon bisher hatte die Polizei zwar die Möglichkeit, bei bestimmten Delikten ein vorläufiges behördliches Waffenverbot auszusprechen. Doch die Schwelle dafür war nicht immer eindeutig, und es blieb Raum für Unsicherheit. Mit der neuen Bestimmung ist nun klargestellt: Wird jemand wegen besonders schwerer Delikte wie häusliche oder sexuelle Gewalt, Staatsfeindlichkeit, Hochverrat oder Wiederbetätigung angeklagt, ist eine waffenrechtliche Gefährlichkeit gegeben und es kann mit Anklageerhebung jedenfalls ein vorläufiges Waffenverbot verhängt werden.

Lesen Sie auch:
Der Erwerb von Schusswaffen wird merklich erschwert.
Neue Tests, Alter, ...
Waffengesetz rückwirkend schärfer: Worauf es zielt
03.09.2025

Wenn dann eine Verurteilung wegen dieser Delikte erfolgt, ist unbedingt ein unbefristetes Waffenverbot auszusprechen. „Wir setzen ein klares Signal: Wer wegen schwerer häuslicher oder sexueller Gewalt- oder staatsfeindlicher Straftaten wie zum Beispiel Wiederbetätigung angeklagt wird, darf keinen Zugang zu Waffen haben“, so Leichtfried.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Blutmond vor Kurzem über Jerusalem
LIVE
Hier live mitverfolgen
Bald geht‘s los: So läuft totale Mondfinsternis ab
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
142.321 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
139.730 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
125.353 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1364 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Innenpolitik
Gefahr im „Griff“
Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Krone Plus Logo
Informationsfreiheit
Neues Gesetz: UFOs und andere Skurrilitäten
Ministerium wehrt sich
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
Abrüstungs-Stillstand
IAEA-Chef warnt vor Welt mit 25 Nuklearstaaten
Krone Plus Logo
Lügen und Vertuschung
Die geheime Krankenakte der Männer im Weißen Haus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf