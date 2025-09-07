Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar

Keine Waffen für Gefährder

Eine weitere Verschärfung betrifft das Waffenverbot für Gefährder. Schon bisher hatte die Polizei zwar die Möglichkeit, bei bestimmten Delikten ein vorläufiges behördliches Waffenverbot auszusprechen. Doch die Schwelle dafür war nicht immer eindeutig, und es blieb Raum für Unsicherheit. Mit der neuen Bestimmung ist nun klargestellt: Wird jemand wegen besonders schwerer Delikte wie häusliche oder sexuelle Gewalt, Staatsfeindlichkeit, Hochverrat oder Wiederbetätigung angeklagt, ist eine waffenrechtliche Gefährlichkeit gegeben und es kann mit Anklageerhebung jedenfalls ein vorläufiges Waffenverbot verhängt werden.