Beschlagnahmtes Krokodil fand im Zoo die Liebe

Im Wiener Tiergarten wartete auch ein passendes Weibchen auf den Neuzugang. Erst im vergangenen September war das alte Männchen verstorben, dementsprechend froh ist der Zoo, wieder ein Pärchen halten zu können. „Beulenkrokodile sind nur in wenigen zoologischen Gärten zu finden. Für den Fortbestand der Zoopopulation ist dieses Paar genetisch besonders wertvoll“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.