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Lebte in Kleingarten

Beschlagnahmtes Krokodil fand im Zoo die Liebe

Wien
16.04.2026 10:15
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zehn Jahre lang ist ein Schrebergarten sein Zuhause gewesen. Als dann die Haltungsbedingungen nicht mehr erfüllt werden konnten, wurde ein Beulenkrokodil in Deutschland plötzlich heimatlos. Doch nun fand es im Tiergarten Schönbrunn seinen Lebensplatz – und offenbar auch die Liebe ...

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Im vergangenen Jahr sorgte das Männchen deutschlandweit für Schlagzeilen: „Das Krokodil wurde zehn Jahre lang privat in einem Schrebergarten in Thüringen gehalten“, sagte Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.

Von Behörden beschlagnahmt
„Als die Besitzer die Haltungsbedingungen nicht mehr erfüllen konnten, wurde es von den Behörden beschlagnahmt“, sagte Baur. In der Münchner Auffangstation werden jährlich mehrere Tausend Tiere aufgenommen, medizinisch versorgt und weitervermittelt. Die Zuständigen seien dankbar, dass sich in Schönbrunn ein Plätzchen für das Krokodil gefunden hat.

Im Wiener Tiergarten wartete auch ein passendes Weibchen auf den Neuzugang. Erst im vergangenen September war das alte Männchen verstorben, dementsprechend froh ist der Zoo, wieder ein Pärchen halten zu können. „Beulenkrokodile sind nur in wenigen zoologischen Gärten zu finden. Für den Fortbestand der Zoopopulation ist dieses Paar genetisch besonders wertvoll“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

In einer speziellen Transportkiste wurde das Beulenkrokodil schlussendlich in einem Klein-Lkw in den Tiergarten gebracht. In der Bundeshauptstadt angekommen, verbrachte das Männchen zunächst einige Tage vom Weibchen getrennt in der Anlage, um sich einzugewöhnen. „In der Zeit konnten die Tiere bereits Kontakt miteinander aufnehmen, sich sehen und riechen und miteinander kommunizieren“, so Kurator Anton Weissenbacher.

Erste Paarungsversuche
Das Zusammentreffen der Krokodile verlief dann gut. Sie tauchten laut Informationen des Tiergartens sofort gemeinsam ab, unternahmen erste Paarungsversuche und liegen seither sowohl an Land als auch im Wasser gerne eng beieinander.

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