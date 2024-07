Indiens Premier in Wien: So läuft Modis Besuch ab

Modi kommt am Dienstag mit dem Flugzeug von einem zweitägigen Besuch in Moskau an. In der russischen Hauptstadt absolvierte Modi Gespräche mit Präsident Wladimir Putin. Beide Länder gehören sowohl den BRICS-Staaten an (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika u. a.) als auch der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) an.