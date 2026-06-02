Exhibitionist treibt am Kahlenberg sein Unwesen

Eigentlich wollte sie nur wieder einmal eine Runde mit ihrem Hund spazieren gehen. Eine große Wiese, jeweils nur wenige Minuten zu Fuß vom Parkplatz des Schloss Cobenzl und vom berühmten Krapfenwaldbad entfernt, ist perfekt dafür geeignet. Dass Paula (Name geändert) dabei auf einen jungen Mann traf, ist am Kahlenberg in Döbling an sich keine große Sache. Der etwa 20-Jährige in Jogginghose sprach die Hundebesitzerin freundlich an. Er suche eine Toilette, hieß es beim ersten Vorfall vor einigen Monaten.