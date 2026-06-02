Berliner Straßenbahn entgleist und aufgerissen

Polizei und BVG ermitteln

Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, (BVG) Henrik Falk, besuchte den Unfallort laut Unternehmen am Vormittag: „Unter dem Eindruck der Bilder hier vor Ort sind wir tief betroffen. In Gedanken sind wir bei den Verletzten und unseren Fahrgästen“, wurde er von „NTV“ zitiert. Die BVG werde intensiv zur Aufklärung der Unfallursache beitragen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Polizei habe gemeinsam mit der Technischen Aufsichtsbehörde TAB die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen, sagte eine BVG-Sprecherin.