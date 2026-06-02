Drei Schwerverletzte
Berliner Straßenbahn entgleist und aufgerissen
Bei einem Straßenbahnunfall in Berlin sind 20 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Bilder zeigen das Ausmaß des Unfalls: Eine Seite der Bahn wurde komplett aufgerissen.
In Berlin-Lichtenberg ist eine Straßenbahn in einer Kurve in den Mast einer Oberleitung gefahren, vermutet die Feuerwehr. Dabei wurde die rechte Seite aufgerissen. Der letzte Wagen der Bahn sei daraufhin aus dem Gleis gesprungen. Drei Menschen wurden bei dem Unglück schwer verletzt. Auch einige der 17 leicht verletzten Fahrgäste sollen in Kliniken weiter behandelt werden.
Polizei und BVG ermitteln
Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, (BVG) Henrik Falk, besuchte den Unfallort laut Unternehmen am Vormittag: „Unter dem Eindruck der Bilder hier vor Ort sind wir tief betroffen. In Gedanken sind wir bei den Verletzten und unseren Fahrgästen“, wurde er von „NTV“ zitiert. Die BVG werde intensiv zur Aufklärung der Unfallursache beitragen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Polizei habe gemeinsam mit der Technischen Aufsichtsbehörde TAB die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen, sagte eine BVG-Sprecherin.
Strecke voraussichtlich zwei Tage nicht befahrbar
Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit knapp 60 Kräften vor Ort. Laut „B.Z“ waren die Berliner Verkehrsbetriebe mit einem Notfall-Manager an der Unfallstelle, um den Strom abzustellen. Der Abtransport der Straßenbahn sei voraussichtlich nur mit einem Kran möglich. „Wir gehen davon aus, dass die Strecke 48 Stunden nicht befahrbar ist“, so die BVG-Sprecherin weiter.
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