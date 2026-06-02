Nächster Zugang: GAK angelt sich Defensivmann

Tino Wawra ist zufrieden mit den nächsten Spieler in seinem Kader für die kommende Saison. Matthias kann links oder rechts am Flügel spielen. Dazu auch in der Dreierkette in der Verteidigung – ein echter Allrounder. Dazu hat er eine tolle Mentalität, ist ein echter Kämpfer“, sagt der Sportchef über den leidgeplagten Gragger, der sich bereits zweimal das Kreuzband gerissen hat.