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Vertrag bis 2028

Nächster Zugang: GAK angelt sich Defensivmann

Bundesliga
02.06.2026 16:05
Sportchef Tino Wawra (re.) durfte mit Matthias Gragger einen neuen Spieler begrüßen.
Sportchef Tino Wawra (re.) durfte mit Matthias Gragger einen neuen Spieler begrüßen.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Der GAK bastelt weiter fleißig an seinem Kader. Nach dem Zugang von Peter Michorl und der Vertragsverlängerung von Christian Lichtenberger gab der Klub am Dienstagnachmittag die nächste Verpflichtung bekannt: Wie von der „Krone“ bereits berichtet, wechselt Matthias Gragger ablösefrei von Zweitligist Amstetten nach Graz.

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Was in der Printausgabe der „Krone“ und auch online bereits am Dienstag zu lesen war, hat nun auch der Klub offiziell bestätigt: Der GAK schnappte sich Matthias Gragger von Überraschungsteam Amstetten aus der Zweiten Liga. Der 24-Jährige kommt ablösefrei und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

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In der laufenden Saison kam er auf 26 Einsätze (vier Tore, ein Assist), kann in der Verteidigung und auch am Flügel universell eingesetzt werden und schnupperte nach seiner Akademiezeit bei Red Bull bereits bei Ried Bundesligaluft – 29 Partien absolvierte er, erzielte zwei Tore.

Matthias Gragger (re.) lief zuletzt für Amstetten auf.
Matthias Gragger (re.) lief zuletzt für Amstetten auf.(Bild: GEPA)

Tino Wawra ist zufrieden mit den nächsten Spieler in seinem Kader für die kommende Saison. Matthias kann links oder rechts am Flügel spielen. Dazu auch in der Dreierkette in der Verteidigung – ein echter Allrounder. Dazu hat er eine tolle Mentalität, ist ein echter Kämpfer“, sagt der Sportchef über den leidgeplagten Gragger, der sich bereits zweimal das Kreuzband gerissen hat.

(Bild: GAK 1902)

„Ich freue mich, dass das mit dem GAK geklappt hat und ich bin schon sehr gespannt auf die kommenden Wochen und Monate“, sagt der neue Mann in einer Aussendung des Klubs. „Der GAK ist ein Traditionsverein mit tollen Fans. Ich kann es also kaum erwarten, zum ersten Mal im Stadion Graz-Liebenau aufzulaufen.“

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