„Unfairer geht‘s nicht!“ Gregerl leidet mit Baumi

„Sehr bittere Nachricht“

Baumgartner hatte in der abgelaufenen Saison bei Leipzig mit 17 Pflichtspieltoren und neun Assists überzeugt. Der 26-Jährige befand sich laut eigenen Angaben am „Peak“ seiner Karriere, wie er es in der Vorwoche formulierte. „Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft“, sagte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung über die Verletzung. „Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung.“