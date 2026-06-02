Gillian Anderson fragt Duchovny zum G-Punkt aus

Wenn Dana Scully und ihr FBI-Kollege Fox Mulder sich über den G-Punkt unterhalten – dann klingt das nicht wie „Akte X“ sondern eher wie Akte „XXX“. Doch genau das passierte bei einer Fan-Messe in Denver, bei der Gillian Anderson und David Duchovny mit weiteren Kollegen ihrer Kultserie anwesend waren.
Denn ein weiblicher Fan brachte zu einem Fototermin ein Plüschmodell weiblicher Genitalien mit, und Duchovny musste sein Wissen belegen. Ein Video davon stellte die Schauspielerin auf ihr Instagram-Profil – es ging viral.
Anderson-Clip sorgt für Begeisterung
Der Hintergrund der ungewöhnlichen Aktion: Gillian wird seit ihrer Rolle als Sextherapeutin in der Serie „Sex Education“ öffentlich mit Aufklärung über sexuelle Gesundheit in Verbindung gebracht. Außerdem veröffentlichte sie ein Buch über weibliche Fantasien mit dem Titel „Want“.
Weshalb sie auch sofort interessiert war, als ihr die Frau das anatomische Lernmodell einer Vulva zeigte und verriet, dass sie im wahren Leben eine Sexualtherapeutin sei.
Sehen Sie hier den Clip, den Gillian Anderson auf Instagram veröffentlicht hat:
In ihrem Instagram-Clip fragt Anderson ihren ehemaligen Co-Star: „Weißt du, wo man solche Plüsch-Dinger findet?“ Der 65-Jährige zuckte nur mit den Schultern: „Äh nein – wo sollte ich denn so etwas finden?“ Die Frau erklärte den Serien-Stars daraufhin, dass ihr Anschauungsmodell extra für sie im Ausland angefertigt wurde.
Auf die Frage, was sie damit mache, antwortete sie: „Ich zeige Menschen ihre Körperteile und bringe ihnen bei, wie sie wieder Freude am Sex haben können.“
Duchovny ein bisschen verlegen
Daraufhin richtete Gillian eine Frage an David: „Weißt du, wo der G-Punkt ist?“ Darauf antwortet er etwas schüchtern: „Ja ...“ Die Sexualtherapeutin ging auf Nummer sicher und erklärte in Richtung des „Californication“-Stars: „Innen und nach oben.“ Der erwiderte mit leicht roten Wangen: „Das ist gut.“
Die Fans auf Social Media feierten das Video und dass die beiden „Akte X“-Hauptdarsteller nach längerer Zeit mal wieder zusammen bei einer Convention erschienen waren. Eine Kommentatorin schrieb: „Gillian weiß, was wir wollen!“ Eine andere fügte hinzu: „Ich bin so froh, dass Gillian wieder Fan-Messen besucht. Sie liefert uns genau den Content, den wir sehen wollen!“
Eine dritte „Akte X“-Anhängerin hieß scherzhaft Dr. Jean Milburn (Andersons Serien-Figur aus „Sex Education“) als Gaststar willkommen: „Haha! DIE alles entscheidende Frage. Ich liebe euch beide.“
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