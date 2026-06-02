Gillian Anderson fragt Duchovny zum G-Punkt aus

Die Fans auf Social Media feierten das Video und dass die beiden „Akte X“-Hauptdarsteller nach längerer Zeit mal wieder zusammen bei einer Convention erschienen waren. Eine Kommentatorin schrieb: „Gillian weiß, was wir wollen!“ Eine andere fügte hinzu: „Ich bin so froh, dass Gillian wieder Fan-Messen besucht. Sie liefert uns genau den Content, den wir sehen wollen!“