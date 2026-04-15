Ex-Skistar überraschte mit spontanem Ständchen

Langeweile kennen die beiden Fußballlegenden Toni Polster und Andi Herzog nicht. Ob während der aktiven Karriere oder auf der Bühne in Hallein. Dort sorgten die beiden auf der Pernerinsel für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend.
Mit Schmäh, Charme und jeder Menge unvergessener Karriere-Erlebnisse sorgten die beiden am Mittwochabend bei „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ auch abseits des Spielfelds für beste Unterhaltung und ernteten von den anwesenden Gästen viel Applaus.
So gab es etwa Trainingseinheiten mitten auf der Bühne, musikalisch begleitet von der Live-Band mit Moderator und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally am Keyboard. Auch Ex-Skirennläufer Fritz Strobl kam nicht aus und performte spontan ein Ständchen auf der Bühne.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.