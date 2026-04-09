Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitspielen & Gewinnen

Herzog & Polster: Live & Unvergesslich in Hallein!

Gewinnspiele
09.04.2026 05:11
Promotion
Live auf der Bühne: Toni Polster und Andi Herzog
Live auf der Bühne: Toni Polster und Andi Herzog(Bild: Mario Urbantschitsch)

Zwei Legenden, eine Bühne und ein Abend voller Schmäh, Emotion und unvergesslicher Geschichten: Mit „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ bringt die „Krone“ ihren Lesern und Leserinnen ein einzigartiges Live-Erlebnis. Jetzt mitspielen und am 15. April live in den alten Salinen in Hallein mit dabei sein!

Mit Schmäh, Charme und jeder Menge gemeinsamer Erinnerungen sorgen die beiden Fußballlegenden bei Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ auch abseits des Spielfelds für beste Unterhaltung.

Begleitet von Live-Musik und eingebettet in ein abwechslungsreiches Bühnenkonzept entsteht ein Abend, der sportliche Zeitgeschichte mit Entertainment verbindet und weit über klassische Fußballerzählungen hinausgeht.

(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die bisherigen Stationen in Deutschkreutz im Burgenland und Hard in Vorarlberg zeigten eindrucksvoll den Erfolg des Formats: Ausverkaufte Häuser und begeistertes Publikum unterstreichen die große Resonanz und machen Lust auf die kommenden Termine.

Jetzt Tickets gewinnen! 
Die „Krone“ verlost insgesamt sechs Ticketpakete: Drei Gewinner erhalten jeweils zwei Tickets der Kategorie A inklusive exklusivem Meet & Greet mit Andi Herzog und Toni Polster. Darüber hinaus werden drei weitere Gewinner mit je zwei Tickets der Kategorie B für die Veranstaltung ausgestattet. Formular ausfüllen und Gewinnchance sichern! 

Starke Partner an der Seite der „Krone“
Ermöglicht wird dieser besondere Abend durch das Engagement starker Partner, die gemeinsam mit der „Krone“ für ein außergewöhnliches Live-Erlebnis sorgen: Mit Stiegl, Coca-Cola, ISS Facility Services, der VARENA Vöcklabruck, dem UFC Hallein sowie dem gemeinnützigen Verein KICK FOR KIDS vereint die Veranstaltungsreihe namhafte Unternehmen und engagierte Institutionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
09.04.2026 05:11
Loading

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
141.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.527 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.224 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1621 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
964 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf