Herzog & Polster: Live & Unvergesslich in Hallein!

Zwei Legenden, eine Bühne und ein Abend voller Schmäh, Emotion und unvergesslicher Geschichten: Mit „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ bringt die „Krone“ ihren Lesern und Leserinnen ein einzigartiges Live-Erlebnis. Jetzt mitspielen und am 15. April live in den alten Salinen in Hallein mit dabei sein!
Mit Schmäh, Charme und jeder Menge gemeinsamer Erinnerungen sorgen die beiden Fußballlegenden bei „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ auch abseits des Spielfelds für beste Unterhaltung.
Begleitet von Live-Musik und eingebettet in ein abwechslungsreiches Bühnenkonzept entsteht ein Abend, der sportliche Zeitgeschichte mit Entertainment verbindet und weit über klassische Fußballerzählungen hinausgeht.
Die bisherigen Stationen in Deutschkreutz im Burgenland und Hard in Vorarlberg zeigten eindrucksvoll den Erfolg des Formats: Ausverkaufte Häuser und begeistertes Publikum unterstreichen die große Resonanz und machen Lust auf die kommenden Termine.
Jetzt Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost insgesamt sechs Ticketpakete: Drei Gewinner erhalten jeweils zwei Tickets der Kategorie A inklusive exklusivem Meet & Greet mit Andi Herzog und Toni Polster. Darüber hinaus werden drei weitere Gewinner mit je zwei Tickets der Kategorie B für die Veranstaltung ausgestattet. Formular ausfüllen und Gewinnchance sichern!
Starke Partner an der Seite der „Krone“
Ermöglicht wird dieser besondere Abend durch das Engagement starker Partner, die gemeinsam mit der „Krone“ für ein außergewöhnliches Live-Erlebnis sorgen: Mit Stiegl, Coca-Cola, ISS Facility Services, der VARENA Vöcklabruck, dem UFC Hallein sowie dem gemeinnützigen Verein KICK FOR KIDS vereint die Veranstaltungsreihe namhafte Unternehmen und engagierte Institutionen.