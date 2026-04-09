Herzog & Polster: Live & Unvergesslich in Hallein!

Jetzt Tickets gewinnen!

Die „Krone“ verlost insgesamt sechs Ticketpakete: Drei Gewinner erhalten jeweils zwei Tickets der Kategorie A inklusive exklusivem Meet & Greet mit Andi Herzog und Toni Polster. Darüber hinaus werden drei weitere Gewinner mit je zwei Tickets der Kategorie B für die Veranstaltung ausgestattet. Formular ausfüllen und Gewinnchance sichern!