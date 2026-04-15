Grüne suchen vergeblich den Umweltminister

„Gerade jetzt, in einer Zeit, in der viele überlegen, wie sie ihr Zuhause leistbar und sicher für die Zukunft machen können, wie Unternehmen unabhängiger von fossilen Energien werden wollen, zieht sich der Staat zurück und lässt die Menschen alleine. Statt Unterstützung gibt es Hürden“, bemängelt der Grüne.