Koch in Latex und Kulinarik für alle Sinne

Ungewohnte Koch-Kleidung

Skurril wurde es dann beim Dessert: Serviert wurde es von Baldessari selbst – und zwar in einem schwarzen Latex-Anzug: „Um mich völlig auf den Geschmack zu konzentrieren, habe ich jahrelang heimlich Gerichte im Latexanzug verkostet, um andere Sinne auszuschalten“, erklärte der kreative Koch, der mit seinem Menü auch das Saisonende im Kropfitschbad einläutete. „Wir bedanken uns für die zahlreichen Besuche und das positive Feedback“, zeigt sich Betreiber Franz Huditz dankbar. Bis das Lokal am Wörthersee wieder aufsperrt, steht aber einiges an: „Das Gebäude ist von der Substanz her nicht mehr zu retten, wir starten nach einer Abschiedsfeier am 4. Oktober mit der Generalsanierung“, so Eigentümer Thomas Seitlinger, der für den Umbau Millionen investiert.