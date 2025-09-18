Koch in Latex und Kulinarik für alle Sinne

Mit einer Alpen-Adria-Geschmacksexplosion verabschiedet sich auch das Seerestaurant Kropfitschbad in die Winterpause. Für Feinschmecker wartet in Klagenfurt die Genussmeile.
Einen außergewöhnlichen Abend erlebten Italien-Liebhaber zu Beginn der Woche im Seerestaurant Kropfitschbad in Krumpendorf: Im Zuge der Tage der Alpen-Adria-Küche kochte dort Sterne-Koch Giuliano Baldessari auf, führte die hungrigen Gäste mit seinem Degustationsmenü „Ersten Iniziazione“ auf eine provokante Geschmacksreise.
Baldessari kreiert seine Gerichte normalerweise im Restaurant „Aqua Crua“ nahe der Stadt Vicenza, am Montag servierte er unter anderem Tartar vom Junghirsch, Plankton-Risotto und gebratenen Sepia: „Für ein perfektes Geschmackserlebnis sollten die Gerichte – wenn möglich – in einem Bissen gegessen werden“, so die Anweisung des Profikoches.
Ungewohnte Koch-Kleidung
Skurril wurde es dann beim Dessert: Serviert wurde es von Baldessari selbst – und zwar in einem schwarzen Latex-Anzug: „Um mich völlig auf den Geschmack zu konzentrieren, habe ich jahrelang heimlich Gerichte im Latexanzug verkostet, um andere Sinne auszuschalten“, erklärte der kreative Koch, der mit seinem Menü auch das Saisonende im Kropfitschbad einläutete. „Wir bedanken uns für die zahlreichen Besuche und das positive Feedback“, zeigt sich Betreiber Franz Huditz dankbar. Bis das Lokal am Wörthersee wieder aufsperrt, steht aber einiges an: „Das Gebäude ist von der Substanz her nicht mehr zu retten, wir starten nach einer Abschiedsfeier am 4. Oktober mit der Generalsanierung“, so Eigentümer Thomas Seitlinger, der für den Umbau Millionen investiert.
Genussmeile bis Samstag
Ab Donnerstag und bis einschließlich Samstag (10 bis 19 Uhr) werden Feinschmecker übrigens auch bei der Genussmeile am Neuen und Alten Platz, sowie im Ossiacher Hof in Klagenfurt fündig.
