Dieser Wörthersee-Hotspot startet ganz neu durch

Für Familie Wieser war es ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, als sie sich nach vielen Jahren mit Saisonende vom Kropfitschbad in Krumpendorf verabschiedete. Und während am Wörthersee die Gerüchteküche über die Zukunft des beliebten Lokales brodelte, hat Neo-Eigentümer Tomas Seitlinger mit seiner Tomas Group an einem neuen Konzept getüftelt.