Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe in Paris

Betreuer sollen Schulkinder missbraucht haben

Ausland
03.04.2026 16:34
In Paris sind seit Jahresbeginn 31 Mitarbeitende der Nachmittagsbetreuung suspendiert worden, ...
In Paris sind seit Jahresbeginn 31 Mitarbeitende der Nachmittagsbetreuung suspendiert worden, weil sie Schulkinder sexuell missbraucht haben sollen (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Paris sind seit Jahresbeginn 31 Mitarbeitende der Nachmittagsbetreuung wegen des Verdachts sexueller Übergriffe suspendiert worden. Das teilte der neue sozialistische Bürgermeister Emmanuel Grégoire am Freitag mit. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder sei eine „absolute Priorität“ seiner Amtszeit.

0 Kommentare

Der 48-Jährige hatte während des Wahlkampfs erstmals öffentlich gemacht, als Schulkind selbst Opfer sexueller Gewalt im Schwimmunterricht gewesen zu sein. Nun kündigte er einen 20 Millionen Euro teuren Aktionsplan an, der unter anderem eine unabhängige Kommission vorsieht, die sich mit solchen Vorwürfen befasst. Die Wut vieler Eltern, die sich in den vergangenen Monaten beschwert hatten, dass die Stadt zu wenig unternehme, sei „verständlich“.

Insgesamt wurden nun 31 Mitarbeitende der städtischen Nachmittagsbetreuung wegen des Verdachts sexueller Übergriffe suspendiert. Im Wahlkampf hatte der Pariser Bürgermeister angekündigt, die Bewerberinnen und Bewerber für die Nachmittagsbetreuung gründlicher zu prüfen und auszubilden. Zudem solle sichergestellt werden, dass Erwachsene niemals mit einem Kind allein sein dürften. Grégoire will außerdem einen Bürgerrat einberufen, um über die Gestaltung des Schulalltags zu diskutieren.

Lesen Sie auch:
Ein 79 Jahre alter Mann soll über Jahrzehnte hinweg insgesamt 89 Jugendliche missbraucht haben. ...
Mindestens 89 Opfer
Franzose missbrauchte über Jahrzehnte Jugendliche
10.02.2026
Prozess in Frankreich
299 Opfer: 20 Jahre Haft für Arzt (74) gefordert
23.05.2025

In Paris gibt es in den öffentlichen Schulen am Mittwochnachmittag keinen Unterricht. In vielen anderen Kommunen ist der Mittwoch ganz schulfrei. An diesem Tag gehen viele Schulkinder in die außerschulische Betreuung, die von den Kommunen organisiert wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.04.2026 16:34
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf