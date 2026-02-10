Franzose missbrauchte über Jahrzehnte Jugendliche

Zudem bestehe der Verdacht, dass es noch weitere Opfer gebe, weshalb die Ermittler einen Zeugenaufruf starteten und den Namen des Mannes bekannt gaben. Auf die Frage, warum der Fall nicht früher bekannt wurde, erklärte der Staatsanwalt, dass es sich um einen „ungewöhnlichen“ Fall handle. Man habe sich zunächst von den Fakten überzeugen und die Opfer identifizieren wollen. Dies sei jedoch nicht in allen Fällen gelungen.