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Lawrow: Russland kann China bei Öl-Engpass helfen

Wirtschaft
15.04.2026 11:23
Lawrow versprach Xi Jinping, China,„den Mangel an Ressourcen ausgleichen“.
Lawrow versprach Xi Jinping, China,„den Mangel an Ressourcen ausgleichen“.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping erklärte Moskaus Außenminister Sergej Lawrow, man sei in der Lage, eventuelle Öl-Engpässe Pekings auszugleichen. Gleichzeitig übte er Kritik an den USA: Diese würden darauf abzielen, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen. 

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„Russland kann natürlich den Mangel an Ressourcen ausgleichen, der in China und anderen Ländern entstanden ist, die mit uns auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilhafte Weise zusammenarbeiten wollen“, sagte er. Den USA warf Lawrow vor, dass es ihnen bei dem Krieg am Persischen Golf darum gehe, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen.

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