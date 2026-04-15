Lawrow: Russland kann China bei Öl-Engpass helfen

Nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping erklärte Moskaus Außenminister Sergej Lawrow, man sei in der Lage, eventuelle Öl-Engpässe Pekings auszugleichen. Gleichzeitig übte er Kritik an den USA: Diese würden darauf abzielen, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen.
„Russland kann natürlich den Mangel an Ressourcen ausgleichen, der in China und anderen Ländern entstanden ist, die mit uns auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilhafte Weise zusammenarbeiten wollen“, sagte er. Den USA warf Lawrow vor, dass es ihnen bei dem Krieg am Persischen Golf darum gehe, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen.
Sanktionen ausgesetzt
Die Ölknappheit auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs eröffnet dem großen Ölexporteur Russland Chancen auf Mehreinnahmen. China und Indien sind die wichtigsten Importeure von russischem Öl. Um die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt zu dämpfen, hatte US-Präsident Donald Trump für einen Monat auch Sanktionen gegen russische Ölverkäufe ausgesetzt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Beschränkungen aber wieder in Kraft.
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