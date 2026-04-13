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Beim Schloss Hellbrunn

Museum für Sound of Music um 800.000 Euro teurer

Salzburg
13.04.2026 23:00
Die Mauern in Hellbrunn brachten neue Auflagen vom Denkmalschutz.
Die Mauern in Hellbrunn brachten neue Auflagen vom Denkmalschutz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Der Denkmalschutz sorgt für eine Kostenexplosion beim Prestigeprojekt von Stadt und Land Salzburg in Hellbrunn. Glück für die beiden Bauherrren: Das nötige Geld ist bei der Orangerie beim Schloss Mirabell schon eingespart worden.

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Beim geplanten Sound-of-Music-Museum in Hellbrunn kommt es zu einer deutlichen Kostensteigerung. Statt 3,8 Millionen Euro soll das Prestigeprojekt von Stadt und Land jetzt 4,6 Millionen Euro kosten. Bis zum Sommer soll die Schau rund um den Filmklassiker in Nebengebäuden des Schlosses Hellbrunn fertiggestellt werden.

Die Kostensteigerung geht vor allem auf Anforderungen des Denkmalschutzes zurück. „Gewisse Herausforderungen sind erst im Lauf der Bauarbeiten aufgetreten“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus).

Die 50:50-Bauherren Stadt und Land hatten aber quasi Glück: Bei der gleichzeitig laufenden Sanierung und Neugestaltung der Orangerie sind die Kosten um 800.000 Euro niedriger als erwartet. Die Einsparung bei dem einen Museumsprojekt wird also direkt zum anderen umgeschichtet.

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In der Orangerie entsteht aktuell das Panorama Museum, dort bekommt das berühmte Sattler-Panorama eine neue Heimat. Die Eröffnung ist für Ende Juni geplant. Das Sound-of-Music-Museum zieht in Hellbrunn ins ehemalige Jägerhaus und die Remise ein. Im Tierwärterhaus entstehen ein Shop und Aufenthaltsräume.

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