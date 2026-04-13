Museum für Sound of Music um 800.000 Euro teurer

Beim geplanten Sound-of-Music-Museum in Hellbrunn kommt es zu einer deutlichen Kostensteigerung. Statt 3,8 Millionen Euro soll das Prestigeprojekt von Stadt und Land jetzt 4,6 Millionen Euro kosten. Bis zum Sommer soll die Schau rund um den Filmklassiker in Nebengebäuden des Schlosses Hellbrunn fertiggestellt werden.