UEFA Super Cup und Festspiele als Sommerhighlight

Hotels werden ausgebucht sein

Dienstag gab es bereits eine Pressekonferenz, mit Bullen-Geschäftsführer Stephan Reiter, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger (Bürgermeister Stadt Salzburg). Dafür kam der originale Super-Cup-Pokal in die Mozartstadt. Im Pressetermin ging es vor allem darum, dass ein solches Finale, das aller Voraussicht nach ein ausverkauftes Stadion bringen wird, organisatorisch eine große Herausforderung ist. Denn zu diesem Zeitpunkt finden auch die Salzburger Festspiele statt – die Hotels in Salzburg werden ausgebucht sein. Die Bevölkerung Salzburg solle von einer solchen Veranstaltung profitieren.