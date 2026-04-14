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Beides in Salzburg

UEFA Super Cup und Festspiele als Sommerhighlight

Salzburg
14.04.2026 11:40
Im Sommer verwandelt sich die Red Bull Arena zur Bühne des UEFA Supercups.
Im Sommer verwandelt sich die Red Bull Arena zur Bühne des UEFA Supercups.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mitte August treffen in Salzburg zwei europäische Spitzenmannschaften aufeinander. Der Gewinner der Champions League trifft in der Red Bull Arena im UEFA Super Cup auf den Europa-League-Sieger. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.

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Knappe vier Monate dauert es noch, dann wird die Red Bull Arena in Salzburg zur Bühne des UEFA Super Cups. Der Bewerb, in dem der Champions League-Sieger auf den Gewinner der Europa League trifft. Ein Spitzenspiel zwischen zwei absoluten Topklubs ist also schon garantiert. Am 12. August (21 Uhr) treffen zwei europäische Mannschaft in Wals-Siezenheim aufeinander.

Hotels werden ausgebucht sein
Dienstag gab es bereits eine Pressekonferenz, mit Bullen-Geschäftsführer Stephan Reiter, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger (Bürgermeister Stadt Salzburg). Dafür kam der originale Super-Cup-Pokal in die Mozartstadt. Im Pressetermin ging es vor allem darum, dass ein solches Finale, das aller Voraussicht nach ein ausverkauftes Stadion bringen wird, organisatorisch eine große Herausforderung ist. Denn zu diesem Zeitpunkt finden auch die Salzburger Festspiele statt – die Hotels in Salzburg werden ausgebucht sein. Die Bevölkerung Salzburg solle von einer solchen Veranstaltung profitieren.

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„Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit investiert“, erklärte Reiter. „Jetzt freuen wir uns, intensiv weiterzuarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Bühne sein werden für den europäischen Klubfußball.“ Stadt und Land steuern für dieses Ereignis, das in mehr als 100 Ländern im Fernsehen übertragen wird, jeweils 200.000 Euro bei.

Wer sich als Einheimischer ein Ticket besorgen möchte, muss Glück haben. Denn laut Reiter werden jeweils 7000 Karten an die jeweiligen Finalisten aufgeteilt. Für einen Teil des restlichen Kontingents soll es für Österreicher ab Juni die Möglichkeit geben, sich ein Ticket im Super Cup zu bewerben.

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