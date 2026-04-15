Mann verkauft Sammel-Karten, um Hochzeit zu zahlen

„Haben geringsten sentimentalen Wert“

Ausgerechnet die drei wertvollen Karten sind nämlich immer noch in der Originalfolie. „Ironischerweise müssen die drei Karten aus einem der letzten Päckchen stammen, die ich je gekauft habe“, sagte der Lehrer. Schwer fällt ihm der Verkauf der Charizard-Karten nicht. „Sie haben den höchsten Geldwert, aber den geringsten sentimentalen Wert. Die Karten, die ich als Kind geliebt habe, sehen abgenutzt aus, weil sie ständig in meinen Taschen waren.“