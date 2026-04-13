Senkrechtstarter Rian ließ Szene zweimal kochen

Die beiden Konzerte waren ein weiterer Beweis der Wandlungsfähigkeit des 31-Jährigen. Denn diesmal trat er mit klassischer Bandbegleitung auf, vergangenen Sommer unterlegte er seine Hits beim Electric Love mit elektronischen Beats. Und Anfang Juli wird er in Oberösterreich beim „Woodstock der Blasmusik“ mit Bläserbegleitung musizieren. Schon am Freitagabend war die Szene beim Gastspiel des Wiener Sängers „Voodoo Jürgens“ ausverkauft.