Senkrechtstarter Rian ließ Szene zweimal kochen

Der Hitparadenstürmer aus Kärnten begeisterte am Wochenende bei zwei ausverkauften Konzerten in der Szene Salzburg mit seinen beliebten Ohrwürmern wie „Verwandtschaftstreffen“ oder „Hausparty“.
Doppelt tobte das Salzburger Publikum am Wochenende in der ausverkauften Szene vor Begeisterung. Rian, der Senkrechtstarter aus Kärnten, sorgte mit seinen Mitsing-Hits „Verwandtschaftstreffen“, „Hausparty“ oder „Schwarzes Schaf“ bei jeweils rund 700 Fans für ausgelassene Stimmung.
Die beiden Konzerte waren ein weiterer Beweis der Wandlungsfähigkeit des 31-Jährigen. Denn diesmal trat er mit klassischer Bandbegleitung auf, vergangenen Sommer unterlegte er seine Hits beim Electric Love mit elektronischen Beats. Und Anfang Juli wird er in Oberösterreich beim „Woodstock der Blasmusik“ mit Bläserbegleitung musizieren. Schon am Freitagabend war die Szene beim Gastspiel des Wiener Sängers „Voodoo Jürgens“ ausverkauft.
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