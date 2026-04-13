Es kommt wieder Kunst auf den Residenzplatz

Die großen Skulpturen des „Secret Garden“ von Jaume Plensa im letzten Sommer waren auf dem Salzburger Residenzplatz ein Publikumshit. Für heuer ist ebenfalls wieder etwas geplant. Der Künstler ist in Salzburg kein Unbekannter.
Wer kennt ihn nicht, den kleinen Mann am Kapitelplatz, der auf der goldenen Kugel steht? Das Werk von Stephan Balkenhol verzückt viele Besucher und Einheimische. Nun darf sich der deutsch-luxemburgische Künstler am Residenzplatz austoben. Mit Unterstützung der Stiftung Kunst und Kultur e.V. Bonn wird Balkenhol eine Installation unter dem Motto „Là ci darem la mano“ verwirklichen.
Der Satz aus der Oper „Don Giovanni“ bedeutet so viel wie „dort werden wir uns die Hände reichen“. Nicht bloß ein Motto: Die Figuren der Opernwelt kommen auf den Residenzplatz und stellen Themen wie Freiheit, Macht, Schuld, Eifersucht und Liebe dar. Passender könnte dies heuer angesichts der Causa Hinterhäuser gar nicht sein.
Finanziert wird die Installation von der Stiftung Kunst und Kultur. Von 25. Juli 2026 bis 5. September werden die Skulpturen vor der Residenz zu sehen sein, zudem wird das Domquartier von 27. Juli 2026 bis 5. Oktober kleinere Holzskulpturen der großen Werke auf dem Residenzplatz zeigen.
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