Es kommt wieder Kunst auf den Residenzplatz

Der Satz aus der Oper „Don Giovanni“ bedeutet so viel wie „dort werden wir uns die Hände reichen“. Nicht bloß ein Motto: Die Figuren der Opernwelt kommen auf den Residenzplatz und stellen Themen wie Freiheit, Macht, Schuld, Eifersucht und Liebe dar. Passender könnte dies heuer angesichts der Causa Hinterhäuser gar nicht sein.