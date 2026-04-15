Jetzt nehmen Anwälte ihren Kollegen in die Mangel

Die Empörung ist groß und ungebremst: Wie bekannt, treibt ein deutscher Anwalt mit seiner Parkplatz-Abzocke ein übles Spiel. Rund 400 Euro verlangt er von Autofahrern, die zum Teil nur kurz fürs Wenden über einen Parkplatz „gekratzt“ sind. Die Plätze werden von den Kameras einer Überwachungsfirma gefilmt, diese hebt die Kennzeichen aus und leitet sie an den Advokaten weiter.