Wiens ältester Eissalon feiert 140. Jubiläum

Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – den Eissalon am Schwedenplatz. Über 100 Sorten werden dort geboten, ganze Trauben von Eis schleckenden Einheimischen und Touristen tummeln sich stets vor dem Geschäftslokal. Eröffnet hat es Arcangelo Molin Pradel aus dem Zoldo-Tal in Italien, der als Holzfäller nach Transsilvanien auswanderte. Als die Vertragsfirma in Konkurs ging, konnte er sich die Rückreise 1885 nur bis Wien leisten. Dort schlägt sich Pradel mit Gelegenheitsjobs durch, bis er schließlich genügend Geld für die Heimreise hat – mit dem Wissen, als Eismacher wieder zurück nach Wien zu kommen.