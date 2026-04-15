Wird er zu Biodiesel?
Wal „Timmys“ letzte Reise könnte im Tank enden
Er kämpft noch, doch sein Schicksal scheint besiegelt: Der gestrandete Buckelwal „Timmy“ liegt vor der Insel Poel in der Ostsee im Sterben. Während Helfer das Tier weiter mit Wasser benetzen und er zuletzt erneut ein Lebenszeichen zeigte, werden bereits konkrete Pläne für die Zeit nach seinem Tod vorbereitet – inklusive einer industriellen Weiterverwertung, die für Diskussionen sorgt.
Der Fokus liegt dabei auf einem ungewöhnlichen Ziel: Aus dem Kadaver des Meeressäugers soll unter anderem Biodiesel gewonnen werden, wie t-online berichtete.
Wissenschaftliche Untersuchung vor jeder weiteren Nutzung
Nach seinem Tod soll „Timmy“ zunächst umfassend wissenschaftlich untersucht werden. Wie das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund bereits Anfang April erklärte, ist eine Sektion des Tieres vorgesehen. Dabei sollen Körper und Organe analysiert und Proben genommen werden, um mögliche Erkrankungen sowie die Rolle eines Netzes zu klären, das sich im Maul des Wals verfangen hatte.
Auch das Skelett steht im Interesse der Forschung. Die Universität Rostock hat laut Angaben des Museums Interesse daran angemeldet, während die genaue endgültige Verwendung noch offen ist.
Entsorgung durch Spezialfirma – Biodiesel als Endprodukt
Nach der wissenschaftlichen Untersuchung soll der Walkörper an das Unternehmen SecAnim übergeben werden. Ein Sprecher bestätigte gegenüber t-online, dass das Tier nach der Sektion im Auftrag des zuständigen Umweltministeriums fachgerecht entsorgt werden soll.
Der Ablauf wäre dabei klar geregelt: Nach der Entnahme des Skeletts werde der Wal bereits weitgehend zerlegt und in speziellen, flüssigkeitsdichten Fahrzeugen transportiert. Ziel sei ein Verarbeitungsstandort im mecklenburgischen Malchin.
Firma: Beitrag zu nachhaltiger Mobilität
Dort sollen die Überreste unter strengen Hygienestandards weiterverarbeitet werden. Laut Unternehmensangaben entstehen daraus verschiedene Endprodukte – darunter CO₂-neutraler Brennstoff für Kraftwerke und die Zementindustrie sowie ausdrücklich auch Biodiesel.
Das Unternehmen betont, die Verarbeitung von Tierkörpern sei grundsätzlich Teil eines standardisierten industriellen Prozesses und unterscheide sich nicht zwischen einzelnen Tierarten. Auf der Website von SecAnim wird die Umwandlung von Tierkörpern zu Biodiesel zudem als Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und Industrieproduktion dargestellt.
Wal noch am Leben – juristische Schritte laufen
Noch ist Timmy allerdings nicht tot. Seit dem 31. März liegt er in etwa 1,50 Meter Wassertiefe vor Poel. Immer wieder zeigen sich Lebenszeichen, zuletzt durch das Ausstoßen von Atemluft über das Blasloch. Gleichzeitig verschlechtert sich sein Zustand weiter. Medienberichten zufolge hat sich Wasser in der Lunge angesammelt. Zwar werden weiterhin Versuche unternommen, den Wal zu versorgen, doch Fachleute sehen kaum Erfolgsaussichten für eine Rettung.
Vor dem Verwaltungsgericht Schwerin sind zudem mehrere Eilanträge anhängig, die eine erneute Rettungsaktion einfordern. Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern prüft derweil unterschiedliche Optionen, hat jedoch bislang keinen Auftrag für die Kadaververwertung erteilt.
Streit um richtige Vorgehensweise
Tierschutzexperten warnen vor weiteren Eingriffen. Nach Einschätzung des WWF-Ostseebüros in Stralsund würde jeder zusätzliche Rettungsversuch das Tier weiter belasten, während die Erfolgschancen als gering gelten.
Auch wissenschaftliche Gutachten verweisen auf wiederholte Strandungen und ein mögliches schwerwiegendes Gesundheitsproblem. Gleichzeitig steht die ethische Frage im Raum, wie weit technischer Eingriff in eine ohnehin kritische Situation gehen soll.
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