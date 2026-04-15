Wal „Timmys“ letzte Reise könnte im Tank enden

Wal noch am Leben – juristische Schritte laufen

Noch ist Timmy allerdings nicht tot. Seit dem 31. März liegt er in etwa 1,50 Meter Wassertiefe vor Poel. Immer wieder zeigen sich Lebenszeichen, zuletzt durch das Ausstoßen von Atemluft über das Blasloch. Gleichzeitig verschlechtert sich sein Zustand weiter. Medienberichten zufolge hat sich Wasser in der Lunge angesammelt. Zwar werden weiterhin Versuche unternommen, den Wal zu versorgen, doch Fachleute sehen kaum Erfolgsaussichten für eine Rettung.