Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche mit Experten

Wal-Drama: Jetzt schaltet sich Bundespräsident ein

Ausland
13.04.2026 14:16
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) will sich bei einem Besuch in Stralsund mit ...
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) will sich bei einem Besuch in Stralsund mit Experten auch über das Schicksal von Timmy austauschen.(Bild: EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL, AP/Michael Probst)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Causa „Timmy“ erreicht nun auch die Bundespolitik: Das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat angekündigt, sich am Donnerstag mit Fachleuten im Ozeaneum Stralsund über die aktuelle Lage des Buckelwals zu informieren. Indes wird „Timmy“ weiterhin „palliativ“ beim Sterben begleitet.

0 Kommentare

Nachdem am Freitag der Multimillionär und MediaMarkt-Gründer Walter Gunz seine finanzielle Unterstützung zur Rettung des Wals zugesagt hatte, will sich nun auch das deutsche Staatsoberhaupt ein Bild vom Schicksal „Timmys“ machen, wie die „Bild“ berichtet.

Der Besuch von Steinmeier wurde jedoch nicht eigens für den Buckelwal geplant, sondern war bereits länger angesetzt. Nach dem großen Interesse im ganzen Land und darüber hinaus soll das Schicksal des Wals dennoch ein Programmpunkt während der drei Tage vor Ort sein. Steinmeier trifft sich dazu mit Fachleuten des Ozeaneum Stralsund, um sich über den aktuellen Stand zu informieren.

Der Wal befindet sich seit rund 14 Tagen in der Bucht vor der Insel Poel im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das Ozeaneum gehört zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum, deren Expertinnen und Experten die Lage sowie den Gesundheitszustand des Wals regelmäßig einschätzen und auch ein Gutachten zu „Timmy“ erstellt haben.

„Timmy“ krank und zu geschwächt
Fachleute setzten alles daran, den Buckelwal zu retten – jedoch ohne Erfolg. Die Chancen auf eine Rettung wurden von Beginn an als sehr gering eingeschätzt, da „Timmy“ krank und stark geschwächt sei. Zwischenzeitlich konnte sich das Tier noch einmal freischwimmen, strandete jedoch kurz darauf erneut. Fachleute gehen daher davon aus, dass auch eine weitere Rettung nur kurzfristig Wirkung hätte. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Wal in einem solchen Fall erneut stranden würde.

Der Wal zeigte zuletzt nur noch schwache Aktivitäten in Form von Wasserfontänen und leichten ...
Der Wal zeigte zuletzt nur noch schwache Aktivitäten in Form von Wasserfontänen und leichten Bewegungen.(Bild: AP/Michael Probst)

Zuletzt zeigte sich der Buckelwal immer wieder in leichter Aktivität, etwa durch das Schlagen der Schwanzflossen, kurze Drehungen oder das Austreten einer Wasserfontäne. Fachleute werten diese Beobachtungen jedoch nicht als Zeichen einer Besserung, da der Sterbeprozess eines so großen Meeressäugetiers über einen längeren Zeitraum verlaufen kann. Auch ein spontaner Mobilisierungsversuch am Samstag, bei dem unter Wasser die eigenen Walgesänge des Tieres abgespielt wurden, blieb ohne Reaktion.

Lesen Sie auch:
Nach einigen Rettungsversuchen wollen die Helfer „Timmy“ nun in Frieden sterben lassen. 
Seit 2 Wochen in Bucht
Gestrandeter Wal „Timmy“ atmet schon schwer
12.04.2026
Ist das sinnvoll?
Unerwartete Wende! Millionär will „Timmy“ retten
10.04.2026
Ringt weiter mit Tod
Sensationswal „Timmy“ mit ungebrochenem Kampfgeist
10.04.2026

Vergleich mit einem Hospiz
Till Backhaus (SPD) hatte die Ansuchen von Walter Gunz und weiteren Beteiligten, den Buckelwal zu retten, in Absprache mit Fachleuten abgelehnt. Jede weitere Rettungsmaßnahme würde das Tier zusätzlich belasten. Oberste Priorität sei nun, dem Wal ein ruhiges Sterben zu ermöglichen, diese Entscheidung sei bereits am vergangenen Dienstag getroffen worden. Backhaus zog dabei einen Vergleich mit einem Hospiz: Der Wal werde „palliativ begleitet“, also befeuchtet, überwacht und geschützt, aber nicht mehr aktiv behandelt oder gerettet, sagte er gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus: Während die einen die Entscheidung als Umgang mit einem natürlichen Verlauf sehen, fordern andere, dass jede Möglichkeit zur Rettung des Buckelwals ausgeschöpft werden solle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.04.2026 14:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf