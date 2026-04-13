Wal-Drama: Jetzt schaltet sich Bundespräsident ein

„Timmy“ krank und zu geschwächt

Fachleute setzten alles daran, den Buckelwal zu retten – jedoch ohne Erfolg. Die Chancen auf eine Rettung wurden von Beginn an als sehr gering eingeschätzt, da „Timmy“ krank und stark geschwächt sei. Zwischenzeitlich konnte sich das Tier noch einmal freischwimmen, strandete jedoch kurz darauf erneut. Fachleute gehen daher davon aus, dass auch eine weitere Rettung nur kurzfristig Wirkung hätte. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Wal in einem solchen Fall erneut stranden würde.