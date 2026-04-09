„Timmy“: Lebenszeichen trotz aussichtsloser Lage

Bewegung Richtung Freiheit

Die „Ostsee Zeitung“ berichtet, dass sich der Wal am Mittwoch zwei bis drei Meter vorwärts bewegt habe. Sein Maul sei nun leicht in Richtung Ausgang der Bucht gedreht – theoretisch der Weg ins offene Meer. Eine offizielle Bestätigung dieser Beobachtung liegt jedoch nicht vor. „Timmy“ steckt rund einen halben Meter tief im Schlick fest und kann nicht mehr aktiv gerettet werden. Die Polizei richtete ein Sperrgebiet von 500 Metern um das Tier ein.