Tier atmet noch
Letzte Chance für „Timmy“: Eilantrag für Rettung
Eigentlich hieß es bereits vor Tagen, dass man den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal „Timmy“ in Frieden sterben lassen wolle. Doch nun gibt es erneut Pläne, noch einen Rettungsversuch für den Meeressäuger zu starten. In einem Eilantrag wurde noch eine Rettungsaktion für den Wal gefordert.
Seit mehr als zwei Wochen ist „Timmy“ nun schon in der Weimarer Bucht gefangen. Der Wal wird immer schwächer, aber gibt noch Lebenszeichen von sich. „Die Lage ist unverändert. Die Streifen konnten in der Nacht nicht feststellen, ob der Wal noch atmet. Aber über den Stream sieht man, dass er noch atmet“, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Dienstag.
Ministerium muss zu Eilantrag Stellung nehmen
Einige Menschen wollen die Hoffnung, den Buckelwal noch retten zu können, noch nicht aufgeben. So gab es zuletzt Demonstrationen, die einen weiteren Einsatz für „Timmy“ forderten. Nun wurde auch ein Eilantrag zur Rettung des Wals gestellt – eine Stellungnahme des Umweltministeriums muss bis 12 Uhr gegeben werden. Zudem wird auch ein anderer Plan zur Hilfe des Tiers überprüft – dieser wird von MediaMarkt-Gründer Walter Gunz unterstützt.
Wasser sammelt sich in Lunge
In regelmäßigen Abständen stößt das Tier noch Luft aus. Generell schaut es jedoch schlecht um den Gesundheitszustand des Meeressäugers aus. Schon seit Freitag tut sich das auf Grund gelaufene Tier beim Atmen immer schwerer. „Inzwischen gehen unsere wissenschaftlichen Berater davon aus, dass sich Wasser in der Lunge des Wals sammelt. Dies wäre dann ein Hinweis, dass seine Organe schwer geschädigt sind. Dies mitansehen zu müssen, fällt allen Beteiligten schwer“, erklärte der Umweltminister des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus.
Zugänge zum Wasser abgesperrt
Rund um die Bucht, in der das sterbende Tier im flachen Wasser liegt, hat die Polizei die Zugänge zum Wasser abgesperrt. An einem dieser Punkte hatten sich am Abend dem Sprecher zufolge rund 50 Demonstranten versammelt. Zum Buckelwal soll es Dienstagfrüh erneut verschiedene Runden und Lagebesprechungen geben. Konkrete Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.
Der kranke und geschwächte Buckelwal liegt bereits seit dem 31. März in der Wismarbucht. Die letzten aktiven Rettungsversuche wurden am 1. April aufgrund des Gesundheitszustandes des Tiers eingestellt, um den Wal in Frieden gehen zu lassen. Am Wochenende wurde erfolglos versucht, den Wal mit seinen eigenen Walgesängen zu animieren, sich selbst zu befreien.
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