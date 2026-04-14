Letzte Chance für „Timmy“: Eilantrag für Rettung

Ministerium muss zu Eilantrag Stellung nehmen

Einige Menschen wollen die Hoffnung, den Buckelwal noch retten zu können, noch nicht aufgeben. So gab es zuletzt Demonstrationen, die einen weiteren Einsatz für „Timmy“ forderten. Nun wurde auch ein Eilantrag zur Rettung des Wals gestellt – eine Stellungnahme des Umweltministeriums muss bis 12 Uhr gegeben werden. Zudem wird auch ein anderer Plan zur Hilfe des Tiers überprüft – dieser wird von MediaMarkt-Gründer Walter Gunz unterstützt.