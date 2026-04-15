Österreicher jubeln: Putin ist größter Verlierer

Mehrheit glaubt, dass vieles besser wird

54 Prozent der Befragten erwarten, dass sich die Zusammenarbeit mit Ungarn innerhalb der EU verbessern wird, 43 Prozent rechnen mit einem stärkeren Zusammenhalt in Europa. 40 bzw. 39 Prozent glauben, dass sich die Lebensqualität für die ungarische Bevölkerung sowie die Wirtschaftsleistung des Landes zum Positiven wenden werden. 37 Prozent erwarten mehr Zusammenarbeit ungarischer Betriebe mit der österreichischen Wirtschaft und für 29 Prozent wird Ungarn als Reiseziel wieder interessant. Der Anteil jener, die in diesen Punkten Verschlechterungen erwarten, lag jeweils nur zwischen sieben und 13 Prozent, der Rest war unentschieden oder gab keine Antwort.