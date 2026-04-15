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Bei Personalnot

Bürgermeister springt auch als Bademeister ein

Salzburg
15.04.2026 09:00
Dem Badespaß in Anthering wird auch in dieser Saison nichts im Weg stehen. Die Gemeinde sucht ...
Dem Badespaß in Anthering wird auch in dieser Saison nichts im Weg stehen. Die Gemeinde sucht derzeit aber einen neuen Bademeister.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Gemeinde Anthering ist auf Personalsuche für die kommende Sommersaison. Ist Not am Mann, hilft selbst der Ortschef persönlich aus, bevor er das Freibad zusperren müsste. Dafür hat er sogar extra die Ausbildung gemacht. Der Badesaison im Flachgauer Ort steht damit nichts im Wege.

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Die Freibadsaison geht in der Flachgauer Gemeinde Anthering meist Anfang Mai los. Derzeit ist der Ort noch auf der Suche nach einem Bademeister. Der bisherige fällt für die heurige Saison aus. Der Badebetrieb ist laut Bürgermeister Alois Mühlbacher (ÖVP) aber nicht gefährdet. „Wir haben sehr viele Leute, die aushelfen können“, so der Ortschef und fügt hinzu: „Ich bin auch schon im vergangenen Jahr in der Mittagspause ins Bad gefahren und habe Dienst gemacht.“

Zitat Icon

Ich habe auch im vergangenen Jahr schon im Freibad als Bademeister ausgeholfen. Bevor ich zusperre, mache ich es lieber selber. 

Bürgermeister Alois Mühlbacher

Bild: Andreas Tröster

Besonders die Zeit von Anfang Mai bis zu den Sommerferien ist etwas problematischer. „Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sperren zu oder ich mache es selber. Dabei geht es ja auch um Verantwortung“, schildert der Ortschef. Deswegen habe er extra die Ausbildung gemacht.

Zu den Anforderungen eines Bademeisters zählen unter anderem eine Badewartausbildung, ein Helferschein und ein Erste-Hilfe-Kurs, der aber nachgeholt werden kann. Auch ausreichende Deutschkenntnisse sind für den Job vonnöten. Immerhin besuchen bis zu 400 Badewütige die Einrichtung an schönen Tagen. Das Gemeindebad wurde 1969 gebaut und wird auch heuer in wenigen Wochen öffnen.

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