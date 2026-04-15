Bürgermeister springt auch als Bademeister ein

Die Freibadsaison geht in der Flachgauer Gemeinde Anthering meist Anfang Mai los. Derzeit ist der Ort noch auf der Suche nach einem Bademeister. Der bisherige fällt für die heurige Saison aus. Der Badebetrieb ist laut Bürgermeister Alois Mühlbacher (ÖVP) aber nicht gefährdet. „Wir haben sehr viele Leute, die aushelfen können“, so der Ortschef und fügt hinzu: „Ich bin auch schon im vergangenen Jahr in der Mittagspause ins Bad gefahren und habe Dienst gemacht.“