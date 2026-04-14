Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiliger Zorn

Papst-Angriffe könnten Trumps Anfang vom Ende sein

Außenpolitik
14.04.2026 15:58
Bricht Trumps Bündnis durch den Zwist mit dem Vatikan jetzt endgültig auseinander?
Bricht Trumps Bündnis durch den Zwist mit dem Vatikan jetzt endgültig auseinander?(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die scharfen Attacken von Donald Trump gegen Papst Leo XIV. sorgen weiterhin international für Aufsehen – und könnten nach Einschätzung eines Experten sogar weitreichende politische Folgen haben. Der italienische Historiker und Theologe Massimo Faggioli sieht darin einen möglichen Wendepunkt in Trumps Karriere.

0 Kommentare

Wie Faggioli der katholischen Tageszeitung „Avvenire“ sagte, markiere der Angriff auf den Papst „wahrscheinlich den Anfang vom politischen Ende“ des US-Präsidenten. Hintergrund seien bereits länger schwelende Spannungen zwischen der Kirchenführung und der Politik Trumps.

Widersprüche offengelegt
Der Historiker verwies darauf, dass Reden des Papstes sowie deutliche Interventionen mehrerer US-Kardinäle insbesondere Trumps Migrationspolitik und seine Kriegsführung kritisiert hätten. Diese hätten laut Faggioli die Widersprüche der Politik des Präsidenten offengelegt.

Seit Beginn des Jahres 2026 habe die Politik Trumps zudem „klar neo-koloniale Züge“ angenommen. Vor diesem Hintergrund habe der Papst nicht länger schweigen können. Die Kritik aus dem Vatikan habe Trump schließlich zu seinen öffentlichen Ausfälligkeiten provoziert – und damit möglicherweise einen politischen Kipppunkt ausgelöst.

Zerfall einer Allianz
Besonders brisant ist laut Faggioli die Entwicklung innerhalb von Trumps politischem Lager. Die frühere Allianz konservativer christlicher Wähler mit der „Techno-Rechten“ rund um Elon Musk und Peter Thiel sei zerbrochen. Dieser Flügel verfolge zunehmend anti-religiöse Projekte, was zusätzliche Spannungen erzeugt habe.

„Letztes Tabu gebrochen“
Trump habe in der Vergangenheit bereits eine Verurteilung wegen eines versuchten Staatsstreichs sowie ein Attentat überstanden, so Faggioli. Mit der Attacke auf den Papst habe er nun jedoch ein „letztes Tabu“ gebrochen.

Lesen Sie auch:
Papst Leo XIV. ist ins Visier von US-Präsident Donald Trump geraten – rechts dessen jüngste ...
Will so „weitermachen“
Papst nach Kritik: „Habe keine Angst vor Trump“
13.04.2026
Nach Wirbel mit Trump
US-Vizepräsident will Papst Riegel vorschieben
14.04.2026
Krone Plus Logo
Trump kein Einzelfall
Diese Mächtigen legten sich schon mit dem Papst an
14.04.2026

Die religiöse Rechte beginne zu erkennen, dass sie vom Trumpismus lediglich instrumentalisiert worden sei. Nach einer Phase der Schockstarre könnte sich laut Faggioli innerhalb dieser Kreise Widerstand gegen Trump formieren.

Der Historiker, der von 2009 bis 2025 an mehreren Universitäten in den USA Kirchengeschichte lehrte und seit 2025 am Trinity College in Dublin tätig ist, sieht darin ein mögliches Signal für eine grundlegende Verschiebung im politischen Gefüge rund um den US-Präsidenten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.04.2026 15:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
Attacke
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
718.760 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
117.296 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
109.156 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
5234 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2150 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1388 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Feuerpause gescheitert
„Nur noch …“: Kreml deutet neues Kriegsziel an
„Schockiert über sie“
Trump: „Ich habe mich bei Meloni geirrt“
Heiliger Zorn
Papst-Angriffe könnten Trumps Anfang vom Ende sein
Eingefrorene EU-Gelder
Warnung vor zu schneller Auszahlung an Ungarn
Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf