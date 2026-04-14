Papst-Angriffe könnten Trumps Anfang vom Ende sein

Seit Beginn des Jahres 2026 habe die Politik Trumps zudem „klar neo-koloniale Züge“ angenommen. Vor diesem Hintergrund habe der Papst nicht länger schweigen können. Die Kritik aus dem Vatikan habe Trump schließlich zu seinen öffentlichen Ausfälligkeiten provoziert – und damit möglicherweise einen politischen Kipppunkt ausgelöst.