Irans Präsident fordert jetzt neuen Politikstil

Trump: „Lehnt euch einfach entspannt zurück“

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social optimistisch zu den Verhandlungen. Der Iran wolle unbedingt ein Abkommen schließen, und dieses werde für die USA und ihre Verbündeten von Vorteil sein, schrieb er. Zugleich beklagte er sich über die politische Debatte in den Vereinigten Staaten. Es sei für ihn viel schwieriger zu verhandeln, wenn „politische Schreiberlinge“ ständig negativ dazwischenredeten und ihm Ratschläge gäben, ob er schneller oder langsamer vorgehen, in den Krieg ziehen oder diesen vermeiden solle. „Lehnt euch einfach entspannt zurück, am Ende wird alles gut ausgehen – so wie immer!“, fügte er hinzu.