Trump: „Ich habe mich bei Meloni geirrt“

Die Rechtsaußenpolitikerin galt lange Zeit als eine der Politikerinnen, die einen guten Draht zu Trump hatten. Italien und andere europäische NATO-Partner weigern sich, die Vereinigten Staaten im Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Sie sagen, dass der Krieg kein Bündnisfall sei, der ein Eintreten erforderlich mache. Trump hat die westliche Militärallianz als „Papiertiger“ bezeichnet und damit gedroht, nach dem Ende des Iran-Kriegs die Mitgliedschaft der USA in der NATO zu überdenken.