Trump: „Ich habe mich bei Meloni geirrt“

US-Präsident Donald Trump hat Italiens Ministerpräsidentin fehlenden Mut vorgeworfen. Hintergrund ist die fehlende Unterstützung des Landes im Iran-Krieg. „Ich dachte, sie hätte Mut, aber ich habe mich geirrt“, sagte Trump. Er sei gar „schockiert über sie“ gewesen.
Die Rechtsaußenpolitikerin galt lange Zeit als eine der Politikerinnen, die einen guten Draht zu Trump hatten. Italien und andere europäische NATO-Partner weigern sich, die Vereinigten Staaten im Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Sie sagen, dass der Krieg kein Bündnisfall sei, der ein Eintreten erforderlich mache. Trump hat die westliche Militärallianz als „Papiertiger“ bezeichnet und damit gedroht, nach dem Ende des Iran-Kriegs die Mitgliedschaft der USA in der NATO zu überdenken.
Italiens Regierung hat nun das Verteidigungsabkommen mit Israel ausgesetzt, das den Austausch von militärischer Ausrüstung sowie technologischer Erkenntnisse vorsieht. Israel hatte den Krieg im Iran gemeinsam mit den USA am 28. Februar begonnen. „Es wäre politisch schwierig gewesen, es weiterlaufen zu lassen“, sagte eine diplomatische Quelle zum Abkommen.
Kritik an Angriffen auf den Libanon
Dieses wurde 2006 beschlossen und wird alle fünf Jahre überprüft. Es sieht unter anderem eine Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie, bei der Ausbildung und Schulung von Militärpersonal, Forschung und Entwicklung sowie Informationstechnologie vor.
Melonis rechtsgerichtete Regierung zählte zu Israels engsten Verbündeten in Europa, kritisierte aber in den vergangenen Wochen die israelischen Angriffe auf den Libanon. Seit Anfang März greift das israelische Militär die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz an. Tausende Menschen wurden getötet, ungefähr eine Million aus dem Südlibanon vertrieben. Von dem israelischen Beschuss waren auch italienische Streitkräfte betroffen, die im Rahmen eines UNO-Mandats dort stationiert sind.
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