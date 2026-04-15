David Duchovny packt über „Akte X“-Reboot aus!

Ein Reboot der unheimlichen Fälle des FBI ist bereits in Arbeit und die Dreharbeiten bekamen gerade grünes Licht. Viele der alten „Akte X“-Fans hofften trotz neuer Hauptdarsteller, dass es zu einem Wiedersehen mit den Original-Agenten Dana Scully und Fox Mulder kommt. Doch jetzt ließ David Duchovny in einem neuen Interview mit „TV Insider“ durchblicken, dass er (zumindest vorerst) nicht mit dabei sein wird.
Als er gefragt wurde, was er vom neuen „Akte X“-Projekt des Oscar-Regisseurs Ryan Coogler halte, enthüllte der Star: „Ich kenne nicht mal das Drehbuch.“
Für Nicht-Kenner: Die Originalserie handelte von zwei FBI-Agenten – gespielt von Duchovny und Gillian Anderson – die bei paranormalen Fällen ermittelten. Die ersten neun Staffeln wurden zwischen 1993 und 2002 gedreht, die 10. und finale 11. Staffel folgten 2016 und 2018.
Im März 2025 bestätigte Coogler, dass er bei einer Neuauflage die Regie führen wird. Für die Hauptrollen wurden seitdem Danielle Deadwyler und Himesh Patel engagiert, die in die Fußstapfen von Scully und Mulder treten.
Anderson begeistert vom Drehbuch
Bei der „Awesome Con“-Filmmesse ließ Anderson im letzten Monat durchblicken, dass sie Interesse daran hat, in der neuen Serie noch einmal Dana Scully zu spielen.
Sie verriet, dass sie mit dem „total coolen“ Coogler deswegen schon „ein paar gute Gespräche geführt“ habe. Und dass sie auch das Skript zur Pilotfolge bereits bekommen und gelesen hat: „Das Drehbuch ist wirklich gut und die Serie wird fucking cool und etwas ganz Besonderes werden.“
Daraus schlossen die Fans fälschlicherweise, dass Scully und Mulder bereits in der Pilotfolge vorkommen werden. Diesen Spekulationen bereitete Duchovny jetzt ein jähes Ende: „Ich weiß noch nicht einmal, worum es in der neuen Serie genau geht.“
„Endlose Storys möglich“
Immerhin: Der 65-Jährige ist ein Fan von Coogler, den er für „super talentiert“ hält. Außerdem glaubt er, dass der Serienerfinder Chris Carter (er ist als Produzent wieder mit dabei) „einen Handlungs-Rahmen kreiert hat, der endlose Storys möglich macht“.
Was er damit meint: „Du hast eine Person, die an paranormale Phänomene glaubt und eine zweite, die es nicht tut. Diese spornen einander an und können auf ewig für interessante Storys sorgen.“
Womit er sich zumindest für einen zukünftigen Gastauftritt ein Türchen offenzuhalten scheint. Gut möglich, dass der Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit Anderson vor der Kamera zu einem späteren Comeback führen könnte.
Die beiden sind auch nach dem Ende der Show eng befreundet geblieben. Duchovny hatte dazu 2024 dem Magazin „People“ verraten: „Wenn man solch eine prägende Erfahrung miteinander teilt – diesen riesigen Erfolg mit der Serie, den wir hatten – dann schweißt das zusammen. Man ist wie Familie.“ Er ergänzte, dass sein enges Band zu Gillian nie reißen wird: „Uns vereint eine besondere gemeinsame Erfahrung, ein Wissen und eine Vergangenheit, die uns niemand nehmen kann.“
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