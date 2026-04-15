David Duchovny packt über „Akte X“-Reboot aus!

Die beiden sind auch nach dem Ende der Show eng befreundet geblieben. Duchovny hatte dazu 2024 dem Magazin „People“ verraten: „Wenn man solch eine prägende Erfahrung miteinander teilt – diesen riesigen Erfolg mit der Serie, den wir hatten – dann schweißt das zusammen. Man ist wie Familie.“ Er ergänzte, dass sein enges Band zu Gillian nie reißen wird: „Uns vereint eine besondere gemeinsame Erfahrung, ein Wissen und eine Vergangenheit, die uns niemand nehmen kann.“