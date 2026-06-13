USA feiert Helden: Das gab’s seit 1930 nicht mehr!

Anfangs deutete alles auf England. Dort hatte er seinen Lebensmittelpunkt, durchlief auch sämtliche Nachwuchsteams und wollte bei Arsenal den Durchbruch schaffen. Balogun galt sowohl bei den „Gunners“ als auch im Nationalteam der „Three Lions“ bereits als Stürmerhoffnung für die Zukunft. „Dieser Spielstil kommt mir auch entgegen“, präferierte er selbst diese Option. Doch obwohl er mit 19 bei Arsenal debütierte, gelang ihm der ganz große Sprung nicht. Er wurde zunächst nach Middlesbrough, dann nach Frankreich verliehen.