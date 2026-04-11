Flugverkehr im Sommer durch Kerosinmangel bedroht

Wegen des Blockade der Straße von Hormuz werden Treibstoffe knapp und teurer – das könnte auch erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Sollte die wichtige Wasserstraße nicht bald freigegeben werden, könnte die Sommerreisesaison gestört werden. Die Billigfluglinie Ryanair drohte bereits, angesichts der hohen Preise Flüge zu streichen.
Der europäische Dachverband für Flughafenbetreiber (ACI Europa) warnte, dass eine „systemischen Kerosinknappheit“ bevorsteht, wenn die Meeresenge nicht binnen drei Wochen wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werde. Eine „dringende Überwachung der Verfügbarkeit und der Versorgung“ in den kommenden sechs Monaten sei nun nötig.
Der Kerosinpreis ist seit Beginn des Iran-Krieges noch stärker als der Rohölpreis gestiegen – das führte vielerorts auch zu einer Erhöhung der Flugpreise. Unrentable Verbindungen wurden komplett aus dem Flugplan gestrichen.
„Große Besorgnis“ bei Ryanair
Auch die Billig-Airline Ryanair befürchtet, dass im Reisesommer Flüge storniert werden könnten. „Wir sehen die Situation mit großer Besorgnis“, sagte Ryanair-Manager Marcel Pouchain Meyer. Die Fluggesellschaft habe zwar 80 Prozent des bis Ende März 2027 benötigten Treibstoffes über Hedging zum Festpreis sichern können. „Aber 20 Prozent Unsicherheit sind immer noch da.“
Situation in Italien bereits teils angespannt
„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir auch Flugstornierungen noch nicht ausschließen“, sagte Pouchain Meyer. Auch kurzfristige Preiserhöhungen könnten notwendig werden. In Italien gebe es aktuell bereits an einigen touristischen Flughäfen Kerosin-Mangel. „Wir müssen die Situation weiter genau beobachten“, sagte der Ryanair-Manager. Tickets sollten deshalb besser frühzeitig gekauft werden, „bevor das im Juni oder Juli richtig durchschlägt“.
Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte unter anderem mit der Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz, durch die rund 20 Prozent des weltweit genutzten Öls, Kerosins und Gases transportiert werden. Seit Dienstagabend gilt eine Waffenruhe, während der unter anderem eine Freigabe der Meerenge erfolgen soll – was bisher nur schleppend geschah, die Waffenpause ist insgesamt brüchig.
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