Flugverkehr im Sommer durch Kerosinmangel bedroht

Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte unter anderem mit der Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz, durch die rund 20 Prozent des weltweit genutzten Öls, Kerosins und Gases transportiert werden. Seit Dienstagabend gilt eine Waffenruhe, während der unter anderem eine Freigabe der Meerenge erfolgen soll – was bisher nur schleppend geschah, die Waffenpause ist insgesamt brüchig.