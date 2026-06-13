Monster-Programm bei WM: 3 Minuten reichen nicht

Nur um die europäische Primetime zu bedienen, pfeift man Spiele in der prallen Mittagssonne an. Für die Anhänger vor Ort ein Schlag ins Gesicht: Bei Public Viewings in Arizona und Kalifornien herrschten knapp 40 Grad. Kein Wunder, dass die Fanzonen quasi leer blieben. Ärzte warnen vor Hitzeschlägen, doch der Weltfußballverband FIFA ignoriert die roten Linien der Mediziner - TV-Milliarden werden über die Gesundheit gestellt.