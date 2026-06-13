Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Mehr Zeit für die schönen Seiten des Grillens

Österreich
13.06.2026 09:41
Werbung
Der Weber Performer Premium Smart verbindet authentisches Holzkohlegrillen mit intelligenter ...
Der Weber Performer Premium Smart verbindet authentisches Holzkohlegrillen mit intelligenter Technologie.(Bild: Weber)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Bis zu 20 Stunden Garzeit, konstante Hitze und wenig Schlaf? Der Weber Performer Premium Smart ist der erste Weber-Holzkohlegrill, der die Grillraumtemperatur automatisch steuert – für entspanntes Low-and-slow-BBQ, knusprige Pizza und mehr Zeit mit Familie und Freunden.

Ein saftiges Brisket lässt sich nicht hetzen. Bei rund 115 bis 120 Grad gart das Fleisch viele Stunden langsam vor sich hin – manchmal bis tief in die Nacht. Schon kleine Temperaturschwankungen können das Ergebnis beeinflussen. Für Grillfans bedeutete das bisher: Glut kontrollieren, Luftzufuhr justieren und zur Sicherheit noch einmal nach draußen schauen.

Echte Kohle, klug geregelt
Der neue Weber Performer Premium Smart verbindet authentisches Holzkohlegrillen mit intelligenter Temperatursteuerung. Das System regelt die Luftzufuhr zur Kohle automatisch und hält die Grillraumtemperatur über viele Stunden im gewünschten Bereich. Gerade bei sogenannten Long Jobs wie Brisket, Pulled Pork oder langsam geräucherten Ribs nimmt das viel Arbeit ab, ohne das typische Aroma und das ursprüngliche Grillgefühl zu verlieren. 

(Bild: Weber)

Über das Display am Grill und die WEBER CONNECT® App lässt sich die Temperatur jederzeit bequem überwachen und steuern. So arbeitet der Grill weiter, während drinnen längst Ruhe eingekehrt ist.

BBQ wie im Restaurant
Wenn sich außen eine würzige, dunkle Kruste gebildet hat und das Fleisch innen so zart ist, dass es beinahe von selbst zerfällt, ist dann am nächsten Tag der große BBQ-Moment gekommen. Genau diese Mischung aus feinem Rauch, kräftigen Röstaromen und zarter Textur macht Barbecue in Restaurantqualität aus – direkt vom eigenen Holzkohlegrill – dank Weber.

Nicht nur für lange Nächte
Smarte Unterstützung ist nicht nur bei aufwendigen BBQ-Projekten praktisch. Auch spontane Gerichte gelingen unkompliziert: von Gemüse und Steaks bis zu saftigen Burgern oder knuspriger Pizza. Der große WEBER WORKS-Seitentisch bietet Platz zum Vorbereiten und Servieren, während sich Zubehör an der Seitenschiene griffbereit anbringen und verstauen lässt.

(Bild: Weber)

Entspannt grillen, gemeinsam genießen
Am Ende zählt beim Grillen nicht, wie oft die Glut kontrolliert wurde. In Erinnerung bleiben die Erlebnisse mit Familie und Freunden, gute Gespräche und das Gefühl, gemeinsam etwas Besonderes zu genießen.

 Mehr Informationen unter www.weber.com

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
13.06.2026 09:41
Loading

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
209.726 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
87.436 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
81.812 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2351 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1499 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Österreich
Wer hat‘s entschieden?
Baum-Posse in Vorchdorf: Gehsteig ist zugepflanzt
Krone Plus Logo
Steirische Eissalons
Preis-Check: Wo eine Kugel noch 1,80 Euro kostet
WERBUNG
Mehr Zeit für die schönen Seiten des Grillens
In Lustenau:
Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Laster
Aufnahmestopp
Ärzte müssen Patienten immer öfter ablehnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf