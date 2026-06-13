Mehr Zeit für die schönen Seiten des Grillens

Bis zu 20 Stunden Garzeit, konstante Hitze und wenig Schlaf? Der Weber Performer Premium Smart ist der erste Weber-Holzkohlegrill, der die Grillraumtemperatur automatisch steuert – für entspanntes Low-and-slow-BBQ, knusprige Pizza und mehr Zeit mit Familie und Freunden.
Ein saftiges Brisket lässt sich nicht hetzen. Bei rund 115 bis 120 Grad gart das Fleisch viele Stunden langsam vor sich hin – manchmal bis tief in die Nacht. Schon kleine Temperaturschwankungen können das Ergebnis beeinflussen. Für Grillfans bedeutete das bisher: Glut kontrollieren, Luftzufuhr justieren und zur Sicherheit noch einmal nach draußen schauen.
Echte Kohle, klug geregelt
Der neue Weber Performer Premium Smart verbindet authentisches Holzkohlegrillen mit intelligenter Temperatursteuerung. Das System regelt die Luftzufuhr zur Kohle automatisch und hält die Grillraumtemperatur über viele Stunden im gewünschten Bereich. Gerade bei sogenannten Long Jobs wie Brisket, Pulled Pork oder langsam geräucherten Ribs nimmt das viel Arbeit ab, ohne das typische Aroma und das ursprüngliche Grillgefühl zu verlieren.
Über das Display am Grill und die WEBER CONNECT® App lässt sich die Temperatur jederzeit bequem überwachen und steuern. So arbeitet der Grill weiter, während drinnen längst Ruhe eingekehrt ist.
BBQ wie im Restaurant
Wenn sich außen eine würzige, dunkle Kruste gebildet hat und das Fleisch innen so zart ist, dass es beinahe von selbst zerfällt, ist dann am nächsten Tag der große BBQ-Moment gekommen. Genau diese Mischung aus feinem Rauch, kräftigen Röstaromen und zarter Textur macht Barbecue in Restaurantqualität aus – direkt vom eigenen Holzkohlegrill – dank Weber.
Nicht nur für lange Nächte
Smarte Unterstützung ist nicht nur bei aufwendigen BBQ-Projekten praktisch. Auch spontane Gerichte gelingen unkompliziert: von Gemüse und Steaks bis zu saftigen Burgern oder knuspriger Pizza. Der große WEBER WORKS-Seitentisch bietet Platz zum Vorbereiten und Servieren, während sich Zubehör an der Seitenschiene griffbereit anbringen und verstauen lässt.
Entspannt grillen, gemeinsam genießen
Am Ende zählt beim Grillen nicht, wie oft die Glut kontrolliert wurde. In Erinnerung bleiben die Erlebnisse mit Familie und Freunden, gute Gespräche und das Gefühl, gemeinsam etwas Besonderes zu genießen.
Mehr Informationen unter www.weber.com