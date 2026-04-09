Queen empört: „Das ist kein Spielzeug, Meghan!“

Queen Elizabeth II. reagierte offenbar sofort und deutlich, auch wenn Harry gemotzt haben soll: „Meghan bekommt, was sie will!“ Die Monarchin soll dem Paar klargemacht haben, dass es bei königlichen Juwelen keine Diskussionen gebe und sie das Sagen habe: „Meghan kann nicht tragen, was sie will. Sie trägt die Tiara, die ICH ihr gebe.“