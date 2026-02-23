Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unwiederbringlich

Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €

Wien
23.02.2026 08:00
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.(Bild: APA/Barbara Gindl)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

48 Millionen Euro an Schulden machen Wiener Mindestsicherungs-Bezieher jedes Jahr bei der Stadt. Den größten Teil kann sich Wien zurückholen, aber 400.000 Euro sind jährlich unwiederbringlich verloren.

0 Kommentare

Bezieher der Mindestsicherung machen bei der Stadt Schulden. Wie geht das überhaupt? Grund dafür sind die Zahlungsmodalitäten – denn die Sozialhilfe wird nicht im Nachhinein überwiesen, sondern im Voraus. „Damit wird sichergestellt, dass laufende Kosten (etwa Miete) rechtzeitig bezahlt werden können und der Lebensunterhalt für den laufenden Monat gedeckt ist“, erklärt ein Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Aber weil das Geld für den kommenden Monat fließt, können sich in diesen Wochen bei vielen die Lebensumstände ändern. Ein Job wird angenommen, die Wohnverhältnisse haben sich geändert (plötzlich weniger Miete wegen Umzug), nach Trennungen besteht plötzlich nur mehr für eine Person Anspruch statt für zwei. Oder aber auch: Wer länger als 14 Tage auf Urlaub ist, erhält weniger Leistung.

Heißt: Die Mindestsicherung wurde für einen Monat bezahlt, in dem eine Person aber weniger Anspruch hat. Und das bedeutet wiederum: Das zu viel ausbezahlte Geld muss wieder zurück an die Stadt.

51.000 Rückforderungen
„Bei laufendem Mindestsicherungsbezug wird die Forderung in Raten vom Auszahlungsbetrag einbehalten. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre wurden jährlich rund 51.000 Rückforderungen gestellt. Ein absolut üblicher und normaler Prozess“, heißt es aus dem Büro Hacker weiter. „Diese Rückforderungen verlaufen in nahezu allen Fällen problemlos ab und werden geleistet. Forderungen, die bei Gericht liegen, unterliegen denselben Regeln wie alle anderen Rückforderungen – ob es zu Pfändungen kommen kann, entscheidet die unabhängige Justiz.“

Wer einen Job bekommt, muss mitunter Mindestsicherung zurückzahlen.
Wer einen Job bekommt, muss mitunter Mindestsicherung zurückzahlen.(Bild: Eva Manhart)

In Summe aber geht es um enorm viel Geld. Insgesamt machen die Bezieher so über Umwege 48 Millionen Euro Schulden bei der Stadt – die in fast allen Fällen eben wieder zurückfließen. Aber eben nur in FAST allen Fällen. Denn, so die Stadt Wien: „Die allermeisten Rückforderungen werden über die Auszahlung der Mindestsicherung abgewickelt. Darauf wird manchmal verzichtet, wenn die Beträge gering sind oder Menschen in noch weitere Notlage stecken würden. Das ist in §21 Abs2 Z3 WMG geregelt.“ Und tatsächlich steht das auch so im Gesetz.

Lesen Sie auch:
„Bitte warten!“, heißt es für neue Antragsteller zurzeit bei der Wiener MA 40.
„Seit Tagen“
Computer-Chaos bei Behörde für Mindestsicherung
29.01.2026

Bezieher tauchen unter
Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb das Geld der Steuerzahler nicht mehr zurückgefordert werden kann. Oft sind Bezieher aus dem Ausland untergetaucht oder wieder in ihre Heimat verschwunden. Das Geld, das sie offiziell zurückzahlen müssten, wird freilich nie überwiesen.

Die Stadt rechnet vor: „Dass das bestehende System aber gut funktioniert, zeigt auch folgender Fakt. Die Summe der Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen ist marginal. 0,04% der gesamt ausgezahlten Mindestsicherung werden abgeschrieben.“ Weil die Ausgaben für die Mindestsicherung aber so hoch sind, kommt da auch eine stolze Summe zusammen. Nämlich 400.000 Euro pro Jahr, die der Steuerzahler nie wieder sieht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Mehr Wien
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Krone Plus Logo
Nach 1:2 in Altach
Austria auf Spurensuche: „Kamen in keinen Flow“
„Krone“-Interview
BZFOS: Eine Geister-Nostalgiefart durch den Prater
Eingriffe in Airbnb
Kurpfuscher reisen für Beauty-OPs extra nach Wien
Fivers jubeln daheim
Endlich ein Liga-Sieg! „Der Knopf ist aufgegangen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf