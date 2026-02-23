Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €

In Summe aber geht es um enorm viel Geld. Insgesamt machen die Bezieher so über Umwege 48 Millionen Euro Schulden bei der Stadt – die in fast allen Fällen eben wieder zurückfließen. Aber eben nur in FAST allen Fällen. Denn, so die Stadt Wien: „Die allermeisten Rückforderungen werden über die Auszahlung der Mindestsicherung abgewickelt. Darauf wird manchmal verzichtet, wenn die Beträge gering sind oder Menschen in noch weitere Notlage stecken würden. Das ist in §21 Abs2 Z3 WMG geregelt.“ Und tatsächlich steht das auch so im Gesetz.