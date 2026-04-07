Sozialhilfe: Zahl der Härtefälle stark angestiegen

Ganz im Stich lässt die Stadt Wien diese Fälle aber nicht – auch hier erhalten subsidiär Schutzberechtigte weiterhin Geld. Wieso? Das beantwortet das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) so: „Förderungen zur Vermeidung sozialer Härte werden bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß dem Wiener Mindestsicherungsgesetz gewährt. Die Förderung soll die Leistung zur Deckung des Lebensunterhaltes und den Wohnbedarf, die Krankenversicherung sowie gegebenenfalls eine Leistung in der Höhe der Mietbeihilfe analog den Mindeststandards in diesen besonderen Situationen decken.“

Wichtiger Hinweis: „Besondere Berücksichtigung finden etwa Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Diese sind auch die Hauptgruppe der Bezieher.“