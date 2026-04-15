Profit durch Krieg
Taliban verdienen aktuell Millionen an Überflügen
Der Iran-Krieg verschafft den Taliban momentan profitable Mehreinnahmen: Airlines weichen durch den Iran-Krieg vermehrt auf den afghanischen Luftraum aus. Pro Flug werden rund 700 Dollar kassiert – ohne dafür eine funktionierende Flugsicherung bereitzustellen. Auch Passagiere aus Europa finanzieren so das Terrorregime mit.
Durch den US-israelischen Krieg mit dem Iran mussten die Flugrouten angepasst werden – viel mehr Flugzeuge als sonst fliegen nun über Afghanistan. Laut dem Schweizer Sender SRF sind dies fünfmal mehr Transits als vor einem Jahr. Für jeden Überflug kassieren die Taliban eine Gebühr von etwa 700 Dollar, was Einnahmen von rund 1,4 Millionen Dollar pro Woche entspricht.
Pauschale statt steckenabhängiger Gebühr
Auch andere Länder verlangen Gebühren für Überflüge, darunter Streckengebühren und Landegebühren. Diese werden im Normalfall nach der zurückgelegten Distanz und dem Gewicht des Flugzeugs berechnet. Diese Einnahmen werden in der Regel für die Überwachung des Flugraums verwendet. Die Taliban hingegen verrechnen eine Pauschale pro Passagierflugzeug, ohne Strecke oder Gewicht zu berücksichtigen.
Flugcrews müssen sich selbst um Flugsicherung kümmern
Jedoch gibt es für diese Gebühr keine Gegenleistung: Afghanistan hat keine funktionierende Luftsicherung. Das bedeutet, dass Pilotinnen und Piloten sich selbst und direkt gegenseitig über Höhe, Position und Geschwindigkeit informieren, wie die „SonntagsZeitung“ berichtet. Geplante Flüge werden per Mail bei den afghanischen Behörden gemeldet, damit die Gebühr kassiert werden kann. Die Flughöhe beträgt etwa 10.000 Meter, damit befinden sich die Flugzeuge außerhalb der Reichweite für Geschosse, die mit schultergestützten Raketenwerfern abgefeuert werden können.
Die Airlines haben momentan keine Alternative, als vermehrt über Afghanistan zu fliegen, trotz der Tatsache, dass das Land als extrem unsicher gilt. Die Route von Europa nach Asien ist durch den Krieg in der Ukraine bereits seit Jahren eingeschränkt, nun ist die südlichere Route durch den Konflikt mit dem Iran ebenfalls eingeengt. Zugenommen haben deshalb auch die Überflüge über Saudi-Arabien.
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