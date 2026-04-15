Taliban verdienen aktuell Millionen an Überflügen

Flugcrews müssen sich selbst um Flugsicherung kümmern

Jedoch gibt es für diese Gebühr keine Gegenleistung: Afghanistan hat keine funktionierende Luftsicherung. Das bedeutet, dass Pilotinnen und Piloten sich selbst und direkt gegenseitig über Höhe, Position und Geschwindigkeit informieren, wie die „SonntagsZeitung“ berichtet. Geplante Flüge werden per Mail bei den afghanischen Behörden gemeldet, damit die Gebühr kassiert werden kann. Die Flughöhe beträgt etwa 10.000 Meter, damit befinden sich die Flugzeuge außerhalb der Reichweite für Geschosse, die mit schultergestützten Raketenwerfern abgefeuert werden können.