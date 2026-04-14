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Iran: USA machen sich selbst Probleme in Nahost

Außenpolitik
14.04.2026 14:45
Irans Präsident Masoud Pezeshkian ist der Ansicht, dass sich die USA selbst Probleme in der ...
Irans Präsident Masoud Pezeshkian ist der Ansicht, dass sich die USA selbst Probleme in der Region machten.(Bild: AFP/HANDOUT)
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Von krone.at

Die pakistanische Regierung steht wieder mit den USA und dem Iran in Kontakt. Ende dieser Woche könnte es weitere Friedensgespräche in Islamabad geben. Zu den Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die internationalen Sanktionen gegen Teheran sowie die Straße von Hormuz.

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Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian machte mangelnden guten Willen und Maximalforderungen der USA für das Scheitern eines Abkommens am vergangenen Wochenende verantwortlich. Drohungen, Druck und militärische Maßnahmen würden die „selbstgemachten Probleme“ der USA in der Region nur verschärfen. Diplomatie sei der bevorzugte Weg, um Streitigkeiten beizulegen, sagte Pezeshkian.

„Wir haben uns an den Iran gewandt und eine positive Antwort erhalten, dass sie für eine zweite Gesprächsrunde offen sind“, sagte unterdessen ein Vertreter der pakistanischen Regierung. Das Treffen am Wochenende war die erste direkte Begegnung zwischen US- und iranischen Vertretern seit mehr als einem Jahrzehnt und das ranghöchste Treffen seit der Islamischen Revolution im Iran 1979. Die Delegationen wurden von US-Vizepräsident JD Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf geleitet.

Laut einem iranischen Insider halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag für weitere Verhandlungen offen. US-Präsident Donald Trump sagte, die iranische Führung habe am Montag Kontakt aufgenommen und wolle eine Einigung erzielen. Er werde jedoch keinem Abkommen zustimmen, das Teheran den Besitz von Atomwaffen erlaube. Vance sagte dem Sender Fox News, die USA hätten „große Fortschritte“ gemacht. Man habe Teheran mitgeteilt, wo die USA „Entgegenkommen zeigen könnten“ und wo sie unnachgiebig bleiben würden.

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