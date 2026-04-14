Iran: USA machen sich selbst Probleme in Nahost

Laut einem iranischen Insider halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag für weitere Verhandlungen offen. US-Präsident Donald Trump sagte, die iranische Führung habe am Montag Kontakt aufgenommen und wolle eine Einigung erzielen. Er werde jedoch keinem Abkommen zustimmen, das Teheran den Besitz von Atomwaffen erlaube. Vance sagte dem Sender Fox News, die USA hätten „große Fortschritte“ gemacht. Man habe Teheran mitgeteilt, wo die USA „Entgegenkommen zeigen könnten“ und wo sie unnachgiebig bleiben würden.