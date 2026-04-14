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“Stab him in the back!”

Call for a knife attack on Hallein’s mayor

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14.04.2026 20:00
A resident of Tennengau posted a scandalous video online. In it, he calls for the mayor to be ...
A resident of Tennengau posted a scandalous video online. In it, he calls for the mayor to be attacked from behind with a knife.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

An arcade full of slot machines right in the middle of the old town—this is causing quite a stir in Salzburg’s second-largest city! One resident even launches into a bizarre and scandalous tirade in a video. At the center of it all: Mayor Alexander Stangassinger (SPÖ) ...

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The video is nearly three minutes long and actually starts off quite innocently. A Hallein resident looks into the camera of his cell phone late at night, talks himself into a rage—and doesn’t hold back on his criticism of the mayor of Salzburg’s second-largest city.

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