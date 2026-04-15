Nach Politwende: Bekommt Ungarn jetzt den Euro?

75% der Ungarn befürworten den Euro als Währung

Zudem ist die Gemeinschaftswährung trotz der seit Jahren von Orbán gezielt geschürten Skepsis gegenüber allem Europäischem bei den Ungarn beliebt. In einer Umfrage des EU-Statistikamts Eurostat im März 2025 sprachen sich 75 Prozent für die Einführung der Gemeinschaftswährung in ihrem Land aus. Das ist der größte Zuspruch unter den EU-Ländern, die noch nicht Mitglied der Währungsunion sind.