Barlai: „Orbán könnte Magyar Leben schwer machen“

Politologin Melanie Barlai von der Andrássy-Universität Budapest beschreibt die Stimmung als ambivalent: „Wir hatten gute Signale, aber auch viel Angst. Eine berechtigte Angst nach 16 Jahren autoritärer Strukturen.“ Gleichzeitig sei der Wahlausgang auch eine Erleichterung: „Jetzt können wir etwas entspannter sein als gestern.“ Besonders wichtig sei für sie die Reaktion nach der Wahl gewesen: „Orbán hat persönlich gratuliert. Auch der Staatspräsident hat gratuliert. Das gibt Hoffnung auf einen geordneten Übergang.“