Das steht auf Brüssels Wunschliste an Magyar

Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit

Änderungen könnte es darüber hinaus bei der Rechtsstaatlichkeit Ungarns geben. Das betrifft etwa die Unabhängigkeit der Gerichte und der Zentralbank sowie die Freiheit der Medien. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass die EU zurückgehaltene Finanzmittel für Ungarn wieder freigibt und Vertragsverletzungsverfahren einstellt. Die in den vergangenen 16 Jahren vorgenommenen Veränderungen in unserem Nachbarland sind tiefgreifend: Viele Medien sind inzwischen Fidesz-Sprachröhre, Orbán hat ein Geflecht aus Freunderlwirtschaft und Propaganda geschaffen.