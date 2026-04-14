„Kein Heer in Europa so erprobt wie die Ukraine“

Die Ukraine brauche dringend EU-Hilfen, um Drohnen zu bauen. „Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese 90 Milliarden Kredit für die Ukraine so schnell wie möglich nicht mehr blockiert werden“, sagte er im Hinblick auf Ungarn. Man werde in der EU über das 20. Sanktionspaket gegen Russland entscheiden und den Druck auf den Kreml weiter erhöhen, versprach Merz. Deutschland und die Ukraine vereinbarten auch die Produktion von Drohnen mittlerer und langer Reichweite.