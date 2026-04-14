„Nur noch …“: Kreml deutet neues Kriegsziel an

Kaum ebbt die Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine etwas ab, lässt eine neue Aussage aus Moskau aufhören: Hat der Kreml seine Kriegsziele heimlich zurückgeschraubt? Während an der Front weiter gekämpft wird und selbst eine vereinbarte Feuerpause scheitert, deutet Kremlsprecher Dmitrij Peskow nun an, dass es im territorialen Konflikt nur noch um „wenige Kilometer“ gehen könnte.