Ukraine meldet Tote trotz Oster-Waffenruhe

Kriegsgefangene erschossen

Ein Mensch sei in der Folge in der Stadt Kramatorsk getötet worden und ein weiterer in Druschkiwka, teilte Regionalgouverneur Wadym Filaschkin am Montag auf Telegram mit. Russische Soldaten erschossen zudem nach Angaben der ukrainischen Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen vier ukrainische Kriegsgefangene in der Region Charkiw.