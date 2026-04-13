Ukraine meldet Tote trotz Oster-Waffenruhe

Noch vor dem Ende der Feuerpause zum orthodoxen Osterfest meldet die Ukraine Todesopfer durch russische Angriffe in der Region Donezk.
Direkt an der Frontlinie habe es „faktisch keinen Oster-Waffenstillstand“ gegeben, schilderte der Sprecher der ukrainischen Truppen Wiktor Tregubow. Die russischen Militärs hätten die Feiertage genutzt, um Kräfte zu sammeln und Technik zu verlegen. Die Intensität der Kampfhandlung sei nicht gesunken.
Kriegsgefangene erschossen
Ein Mensch sei in der Folge in der Stadt Kramatorsk getötet worden und ein weiterer in Druschkiwka, teilte Regionalgouverneur Wadym Filaschkin am Montag auf Telegram mit. Russische Soldaten erschossen zudem nach Angaben der ukrainischen Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen vier ukrainische Kriegsgefangene in der Region Charkiw.
Schwere gegenseitige Beschuldigungen
Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die für 32 Stunden bis Sonntagabend vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Der Generalstab des ukrainischen Militärs registrierte nach eigenen Angaben insgesamt 10.721 russische Verstöße, darunter mehr als 9000 Drohnenangriffe. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am Sonntag 1971 ukrainische Verstöße gemeldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.